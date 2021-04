Vaasan kadut kuntoon mobiilipelin avulla

Jaa

Vaasan kaupunki ja tamperelainen startup-yritys Crowdchupa järjestävät 17.-18. huhtikuuta vauriokartoituksen mobiilipelin avulla. Kartoituksen lopputuloksena on tarkkaa dataa katuverkon kunnosta – kuntalaisten itse tuottamana.

Crowdchupa-sovelluksessa kadut ripotellaan täyteen kolikoita ja muita rahanarvoisia objekteja, joita käyttäjät keräävät videokuvaa nauhoittamalla. Datankerääjille maksetaan palkkiota noin kaksi euroa kilometriltä, yleensä jo saman päivän aikana.

– Tyypillisesti osallistujat ovat ansainneet jopa 20-30 euroa tunnissa, toteaa Crowdchupan toimitusjohtaja Toni Paju.

Korvaus on käyttäjän näkökulmasta houkutteleva ja mahdollistaa silti merkittävät kustannussäästöt vauriotietoa keräävälle taholle.

– Tässä voittavat sekä kunnat että käyttäjät, joille sovellus ei ole vain hauska lisätulon lähde, vaan myös mahdollisuus vaikuttaa alueensa kehitykseen, sanoo Crowdchupan viestintäjohtaja Juhani Poutanen.

Kerättyä, tekoälyn tarkastamaa videodataa hyödynnetään katuverkon korjaustoimenpiteiden suunnittelussa. Menetelmä mahdollistaa tiedonkeruun joukkoistamisen kenelle tahansa autoilijalle, jolla on älypuhelin.

– Käyttäjä tarvitsee vain tuulilasiin kiinnitettävän puhelinpidikkeen sekä polarisoivan linssin mahdollisten heijastumien minimoimiseksi. Crowdchupa-sovelluksen saa ladattua ilmaiseksi App Storesta ja Google Playstä, Paju kertoo.

Vaasalle huhtikuun datankeruutempaus on jo toinen laatuaan. Joulukuussa joukkoistamista hyödynnettiin liikennemerkkirekisterin muodostamisessa.

– Liikennemerkkien kartoittamisesta saatiin hyviä kokemuksia ja voin ilolla todeta, että Vaasassa on nyt käytössä moderni liikennemerkkirekisteri. Oletuksena on, että myös katujen kuntotiedot ja erityisesti korjausvelan määrä saadaan tällä menetelmällä selvitettyä. Lopullisena tavoitteena on luonnollisesti parempikuntoiset kadut ja kustannustehokas omaisuudenhallinta, kertoo puolestaan Vaasan kaupungin kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Kiinnostuneet osallistujat voivat liittyä Crowdchuban sähköpostilistalle tai Whatsapp-ryhmään, jossa tiedotetaan tarkemmin Vaasan kartoituksista. Lisätietoa saa myös Crowdchupan Facebook-sivuilta.