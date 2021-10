Vaasan tulevaisuuden brändiä ja kaupunkia visioidaan 72 tunnissa

72 tunnin liikennehaasteessa haetaan monialaisia, innovatiivisia ja käyttäjälähtöisiä ratkaisuja Vaasan kaupunkiympäristöön. Ratkaisuissa tulee huomioida muun muassa liikkumisen, arkielämän sujuvuuden ja elinkeinojen näkökulmat. Voittajan valitsee tuomaristo, jossa on edustettuna myös paikallisen yritysmaailman edustajia.

Tarkempi tehtävänanto paljastetaan kilpailun avaustilaisuudessa 26.10. Oman lisänsä tehtävänantoon ja kilpailuun tuo Wasalinen uudella Aurora Botnia aluksella toteutettava retki Uumajaan.

– Olen erittäin iloinen, että Rambollin organisoima 72 tunnin liikennehaaste saadaan tänä vuonna Vaasaan. Toiveena on antoisaa yhdessä oppimista ja uusia ideoita tulevaisuuden liikennejärjestelmän kehittämiseen, sanoo Vaasan kaupungin kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

– Liikennehaaste on toteutettu jo usealla paikkakunnalla, ja se on tuonut kaupunkien käyttöön uusia ja raikkaita ideoita, joita on edennyt myös toteutukseen asti, kertoo liikennehaasteen ideoinut Jukka-Pekka Pitkänen Rambollista.

Liikennehaasteessa ovat mukana Vaasan yliopisto, VAMK ammattikorkeakoulu ja Novia ammattikorkeakoulu. Haaste on opintokokonaisuus, josta saa opintopisteitä. Lisämotivaatiota kisaajille tuo voittajajoukkueelle annettava Kööpenhaminan palkintomatka, jonka aikana tutustutaan kaupunkisuunnittelun ajankohtaisiin kohteisiin.

Kilpailun järjestävät yhdessä oppilaitosten kanssa Vaasan kaupunki, Väylävirasto, ABB Oy, Wasaline, ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma ja Ramboll Finland.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kilpailun eri vaiheita ja osallistumaan