Vaasan tuo syksyyn kolme merkittävää ja vaikuttavaa leipäuutuutta

Leipomoyhtiö Vaasanin syksyn leipäuutuudet vastaavat kuluttajien kasvaneeseen kysyntään, tietoisuuteen ja toiveisiin. Uutuusleivistä Vaasan 5 kuidun palat on varsinainen kuitupommi nostaen vatsan hyvinvoinnille tärkeän kuitupitoisuuden uusiin lukemiin. Vaasan Moilas Free From Pehmeät Rieskapalat on kehitetty gluteenitonta ruokavaliota noudattaville. Uudet Vaasan Pikkupaahto Graham ja Monivilja –paahtoleivät tarjoavat helpotusta kuluttajien ruokahävikinhallintaan.

Vaasanin syksyn leipäuutuudet tuovat täsmäratkaisuja paitsi useiden kuluttajien toiveisiin, myös heidän kohtaamiinsa ruokahaasteiseen. Kuidun merkitys hyvinvoinnille on myös kansallisen Leipäviikon pääteema. Samaan aikaan, 7-13.9., vietetään myös Hävikkiviikkoa, jonka tärkeään viestiin Vaasan vastaa uusilla, pienillä paahtoleipäpakkauksilla. Vaasan Moilas Free From Pehmeät Rieskapalat on tuoreleipähyllyn gluteeniton uutuus, jonka Vaasan on kehittänyt yhteistyössä Suomen johtavan gluteenittomien erityisruokavaliotuotteiden toimijan Moilas-leipomon kanssa.

Vaasan 5 kuidun palat

Kuiduilla on merkittäviä vaikutuksia terveyteemme ja hyvinvointiimme vatsan hyvinvoinnin kautta, joten niiden saannista tulee pitää huolta. Vaasanin 5 kuidun palat –uutuusleipä nostaa vaalean täysjyväleivän kuitupitoisuuden 11 %:iin, mikä tekee siitä helpon ja maukkaan kuidun lähteen.

”Leipä on ylivoimaisesti tärkein kuidun lähde suomalaisten ruokavaliossa ja myös vaalea leipä voi sisältää runsaasti kuitua. Vain yksi pala uutta viiden kuidun leipää sisältää 5,6 grammaa kuitua, joka on viidennes kuidun päivittäisestä vähimmäissaantisuosituksesta (25g)”, kertoo Vaasanin tuotevalikoimasta vastaava Mikko Kaijansinkko ja jatkaa:”Uusi viiden kuidun leipämme on kehitetty maku edellä. Viljoja leivässä on neljää ja kuituja siihen tuovat lisäksi myös siemenet, hedelmät, marjat ja kasvikset.”

Vaasan Moilas Free From Pehmeät Rieskapalat

Leipomoyhtiöt Vaasan ja Moilas aloittivat viime vuonna tuotekehitys- ja leivontayhteistyön, jonka tuloksena leipämarkkinoille saapui tammikuussa uusi gluteeniton tuoreleipävalikoima. Tuotteiden vastaanotto ja suosio osoittivat, että kahden oman alansa johtavan leipomoyhtiön yhteistyössä gluteenitonta leivontaa onnistuttiin kehittämään entistä herkullisemmaksi ja terveellisemmäksi. Hyvin alkanutta menestystarinaa jatkaa nyt tuore Free From Pehmeät Rieskapalat, joka on makunsa ja koostumuksensa puolesta ainutlaatuinen leipä.

”Kahden saman alan toimijan yhteistyö osoitti parhaat puolensa ja saimme yhdessä kehitettyä aivan uuden, gluteenittoman tuoreleipäperheen. Erityisruokavalioiden kohderyhmä janoaa jatkuvasti monipuolisempaa tarjontaa, joten ensimmäisen lanseerauksen menestyksen innoittamana ryhdyimme heti luomaan uutta. Uudet Free From -rieskapalat sopivat niin keliaakikoille, vehnän välttelijöille kuin sekasyöjillekin”, kertoo Moilas Oy:n kaupallinen johtaja Marko Hammar.

Vaasan Moilas Free From -leivät löytyvät kaikkien kauppojen tuorehyllystä.



Vaasan Pikkupaahto Graham ja Vaasan Pikkupaahto Monivilja

Vaasan on pitkään tehnyt systemaattista työtä leipähävikin vähentämiseksi omissa leipomoissaan ja kannustanut myös kauppaa ja kotitalouksia kiinnittämään huomiota tärkeään asiaan. Kuluttajat ovat toivoneet Vaasanilta lisää pieniä pakkauskokoja oman leipähävikkinsä hallinnan helpottamiseksi ja siksi Vaasan tuo nyt kauppoihin pienet versiot suosituista Isopaahto-leivistään. Vaasan Pikkupaahdot sopivat pienempiin kotitalouksiin, isosta mausta tinkimättä. Säilöntäaineettomat Pikkupaahto Graham sisältää 4,2 % kuitua ja Pikkupaahto Monivilja 4,8 % kuitua. Pikkupaahtojen pakkauskoot ovat 250 g ja 260 g.

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 600 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä viidessä leipomossa eri puolilla Suomea ja tehtävänämme on vahvistaa leipomotoimialan elinvoimaisuutta Suomessa. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Taika ja Vaasan Kauratyynyt. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 187 miljoonaa euroa. www.vaasan.fi

Moilas Oy on Pieksämäellä sijaitseva perheyhtiö, jonka palveluksessa työskentelee reilut 110 henkilöä. Yrityksen liikevaihto on noin 17 miljoonaa euroa. Moilas Oy on myös merkittävä leipomotuotteiden vientiyritys Suomessa. Viemme tuotteitamme tällä hetkellä 16 Euroopan maahan. www.moilas.fi