Vähemmän kalaa, edullisempia tuotteita – kokonaiskuvassa hintojen nousu ei näy suurina muutoksina ostokäyttäytymisessä

Toteutuneilta keskihinnoiltaan alkuvuoden (tammi-heinäkuu) suurimpia nousijoita ovat olleet kahvi (33 %), tuore kala (31 %), kananmunat (17 %), margariini (16 %), vehnäjauhot (14 %) ja peruna (12 %). Vaikka hintataso on noussut, on ainoastaan tuoreessa kalassa nähtävissä selkeä pudotus myyntivolyymissä.

Pientä laskua myyntivolyymissä nähdään myös maltillisemmin hinnaltaan nousseissa tuoteryhmissä, kuten kalliimmissa juustoissa (–7 %) ja naudanlihassa (–14 %). Näissä tuoteryhmissä on laaja valikoima ja niissä on havaittavissa selkeää siirtymistä edullisempiin vaihtoehtoihin.

Sen sijaan valmisruoan, erilaisten maitopohjaisten välipalojen, pastan, riisin ja nuudeleidenmyynti on ollut lievässä kasvussa hinnannoususta huolimatta. Kahvin keskihinta on noussut jopa 33 %, mutta kahvia on ostettu lähes entiseen malliin.

–Joka neljäs kyselyymme vastannut näkee oman taloudellisen tilanteensa heikkenevän lähitulevaisuudessa ja yli puolet (54 %) kertoo jo nyt joutuvansa miettimään ruoan hintaa jonkin verran, osa tarkastikin. Siksi meille on tärkeää pitää ostoskorin hinta mahdollisimman edullisena jatkossakin. Toinen tärkeä asia on kattava valikoima, josta jokainen voi löytää itselleen sopivia vaihtoehtoja. Samaan aikaan kun osa etsii jo nyt edullisempia vaihtoehtoja, on osalla jatkossakin mahdollisuuksia herkutteluun ja uutuuksien testailuun, pohtii S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Selkeä ostokäyttäytymisen muutosraja ruoan hinnassa kulkee kyselytutkimuksen perusteella 10 prosentin hinnannousun kohdalla, jossa 38 prosenttia vastanneista toteaa hintakehityksellä olevan vaikutusta ostokäyttäytymiseensä. Osalla muutosraja on jo viiden prosentin nousun kohdalla (14 % vastaajista), toisilla vasta 20 prosentin nousun tapahtuessa (29 % vastaajista). S-ryhmän tilaamaan kyselytutkimukseen vastasi elokuun alussa 4358 asiakasomistajaa ja kesäkuun alussa 3644 asiakasomistajaa.

Kun oma talous on tiukalla, valintoja punnitaan eri tavalla. Puolet vastaajista etsii tarpeen vaatiessa edullisimpia vaihtoehtoja, vaikka ne olisivat ulkomaisia. Puolet taas tukee tiukassakin tilanteessa kotimaisia tuottajia ostamalla kotimaisia tuotteita.

–On hyvä huomata, että toteutunut hintojen kehitys myymälöissämme on verrattain maltillista. Meille on osuuskauppana tärkeää tarjota asiakkaille jatkuvasti edullinen ostoskori ja samaan aikaan pitää kotimaisen ruoan kysyntä korkealla ja näin osaltamme myös tukea huoltovarmuutta. Jo nyt yli 80 prosenttia myymästämme ruoasta on kotimaista. Tavoitteenamme on, ettei tällaista valintaa tarvitse tehdä vaan kaupassa voi jatkossakin ostaa kotimaista ruokaa kohtuulliseen hintaan, painottaa Päällysaho.

Kyselytutkimuksen toteutti S-ryhmän toimeksiannosta Feelback Oyja se toteutettiin 9.-16.6.2022 ja 1.-7.8.2022. Kyselyyn vastasi kesäkuussa 3644 asiakasomistajaa ja elokuussa 4358 asiakasomistajaa, edustava otos eri puolilta Suomea, eri ikäryhmistä ja sukupuolista.

S-ryhmän myyntidatan osalta ajanjaksoa 1-7, 2022 verrattiin jaksoon 1-7, 2021 tarkastellen toteutuneita keskihintoja ja myyntivolyymeja.