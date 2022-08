Väitös 12.8.2022: Kotitehtävien pariin patistaminen yhteydessä varhaisnuoren motivaatio-ongelmiin ja heikompaan koulumenestykseen (Tunkkari)

FM Mari Tunkkari tutki psykologian väitöskirjassaan äitien kotitehtäviin osallistumisen yhteyttä varhaisnuorten kotitehtävien välttelyyn ja koulumenestykseen nuorten siirtyessä alakoulusta yläkouluun.

Väitöskirjatutkimuksessa ilmeni, että nuoren runsas tehtävien välttely ja heikko koulumenestys olivat riskitekijöitä äidin omasta aloitteesta tapahtuvalle kotitehtävien valvonnalle sekä syyllistävälle ja painostavalle toiminnalle kotitehtävätilanteissa.

– Äidit voivat olla huolissaan nuoren osoittamasta sinnikkyyden puutteesta sekä heikommista arvosanoista ja pyrkivät painostamalla ja syyllistämällä saamaan nuoren tekemään kotitehtävänsä, Tunkkari kertoo.

Väitöstutkimuksessa havaittiin äitien reagoivan osittain eri tavoin nuoren heikompaan koulumenestykseen ja motivaation ongelmiin. Osa äideistä reagoi näihin pulmiin oma-aloitteisesti auttamalla ja valvomalla nuorten kotitehtävien tekemistä, luoden samalla syyllistävää ja painostavaa ilmapiiriä. Osalla äideistä oma-aloitteisen auttamisen ja valvomisen ohella samanlaista syyllistävän ja painostavan ilmapiirin luomista ei tapahtunut.

– Nuorta painostavat ja syyllistävät äidit voivat tulkita, että nuoren motivaation pulmat johtuvat yrityksen puutteesta ja pyrkivät näin ollen painostamalla ja syyllistämällä saamaan nuoren tekemään kotitehtävät ja panostamaan koulunkäyntiin, Tunkkari pohtii.

Syyllistäminen heikentää nuoren motivaatiota ja koulumenestystä

Tutkimuksessa havaittiin, että äidin aloitteesta tapahtuva kotitehtävien valvonta sekä nuoren syyllistäminen ja painostaminen kotitehtävätilanteissa alakoulussa johti heikompaan motivaatioon ja koulumenestykseen yläkoulussa. Vastaavasti tutkimuksessa saatiin myös viitteitä siitä, että nuoren kokemus saamastaan autonomian tuesta kotitehtävätilanteissa voi tukea heidän motivaatiotaan siirryttäessä alakoulusta yläkouluun.

– Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että heikommin koulussa menestyvien ja motivaation pulmia kokevien nuorten äideille tulisi tarjota lisää tietoa ja ohjeistusta, kuinka tukea nuorten koulunkäyntiä ja motivaatiota alakoulusta yläkouluun siirtymän aikana, Tunkkari summaa.

Väitöskirja on osa TIKAPUU – alakoulusta yläkouluun pitkittäistutkimusta, johon osallistui noin 800 keskisuomalaista nuorta sekä heidän vanhempansa ja opettajansa.

Mari Tunkkarin väitöskirja Maternal Homework Involvement: Links to Adolescents’ Task Avoidance and Academic Achievement Across the Transition to Lower Secondary School tarkastetaan perjantaina 12.8.2022 klo 12 Ruusupuistossa RUU D104 Helena-salissa. Vastaväittäjänä toimii professori Julia Jäkel (Oulun yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Noona Kiuru (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tilaisuutta on mahdollista seurata verkkovälitteisesti osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-tunkkari120822.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9346-7.

Lisätietoja:

Mari Tunkkari, mari.s.tunkkari@jyu.fi

Mari Tunkkari kirjoitti ylioppilaaksi Oulun Merikosken lukiosta keväällä 2010 ja valmistui Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineena psykologia vuonna 2017. Opintojensa ohella Mari työskenteli TIKAPUU-projektissa, jonka aineistoon hänen väitöskirjatutkimuksensa perustuu.