Väitös 2.12.: Toimintamalli ohjaa organisaatiota digitaalisen muutoksen äärellä (Hämäläinen)

Syrjinnän vastainen urheilukongressi Jyväskylän yliopistossa 28.11.2019 13:09:09 EET | Tiedote

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan PREACT-hanke emännöi kansainvälistä Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport -kongressia torstaista lauantaihin 28.–30.11.2019 yliopiston Liikunta-rakennuksessa.