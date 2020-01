Väitös 23.1.2020: Sukupuoli kulkee naisartistien mediakuvauksessa taiteellisen osaamisen kanssa rinnakkain (Karjalainen)

Tuore väitöskirja paljastaa, että mediassa luodaan kuvaa naislaulajista nostalgisina ja romantisoituina hahmoina.

Noora Karjalainen tarkastelee väitöskirjassaan naisfolklaulajien mediarepresentaation rakentumista. Väitöskirjassa tutkimuksen kohteena on neljä nykynaisfolklaulajaa, Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh, Kate Rusby ja Emily Portman. Tutkimusmateriaali koostuu artisteista kirjoitetuista konsertti- ja levyarvioista, haastatteluista sekä artikkeleista.

– Tutkimuksen perusteella nykypäivän länsimaista, englanninkielisen ja kelttiläisen kansanmusiikkikentän naisfolklaulajaa rakennetaan mediassa juuri naisartistina. Sukupuoli ja taiteellinen osaaminen punoutuvat yhteen artistien mediakuvauksissa, joita säätelee kulttuurisen muistamisen prosessi, Karjalainen kertoo.

Kulttuurinen muistaminen tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä kokemuspohjaa ja ymmärrystä maailmasta ja sen ilmiöistä, joita jokainen meistä rakentaa jatkuvasti sekä yksilönä että sosiaalisten ryhmien jäsenenä.

Sukupuolittuneet kuvaukset toistuvat mediassa





Tutkimusmateriaalista Karjalainen löysi neljä toistuvaa narratiiviteemaa laulajien mediarepresentaatiossa. Tutkimuksessa narratiivi nähdään osana mediakuvausten muodostumista. Se ilmenee aineistossa siinä, miten artisteja, heidän esiintymistään ja musiikkiaan kuvataan mediassa.

– Aineistosta voi havaita esimerkiksi alkuperän narratiivin, joka kuvaa naisfolklaulajaa nostalgisena ja romantisoituna hahmona, Karjalainen kertoo esimerkiksi.

Muita paljastuneita narratiiviteemoja ovat autenttisuuden narratiivi ja esittämisen narratiivit, jotka nousevat laulajien äänten, laulajuuden ja musiikin kuvauksista. Nämä narratiiviteemat yhdistyvät mukavan toiseuden narratiivissa, joka korostaa representaatioprosessin yhteiskunnallisia vallan rakenteita.

Karjalaisen mukaan tarkasteltujen artistien näkyvyys kansanmusiikin kentällä sekä toistuvat teemat näissä mediateksteissä osoittavat, että kyseessä on laajempi ilmiö, joka koskee muitakin saman musiikkigenren artisteja.

– Tutkimuksella on myös yhtymäkohtia naiskuvan rakentumiseen mediassa yleisemminkin. Vaikka tutkimus keskittyy muusikoihin, samankaltaisia metodeja ja tutkimusaineistoja voisi soveltaa esimerkiksi tämänhetkisten poliittisesti vaikuttavien naisten mediarepresentaation analysointiin, Karjalainen sanoo.

FM Noora Karjalaisen väitöskirjatyön “Woman, Artist, Other. Female Folk Singers in the Media” tarkastustilaisuus on yliopiston vanhassa juhlasalissa (S212) torstaina 23.1. klo 12.00. Vastaväittäjänä dosentti FT Taru Leppänen (Turun yliopisto) ja kustoksena FT Helen Mäntymäki. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja

Noora Karjalainen, noora.p.karjalainen@jyu.fi



Karjalainen kirjoitti ylioppilaaksi Pellon lukiosta 2001. Hän valmistui Vaasan yliopistosta filosofian maisteriksi, pääaineena englannin kieli vuonna 2009. Karjalainen aloitti tohtorikoulutettavana Vaasan yliopistossa vuonna 2014 ja siirtyi yliopistojen välisessä liikkeenluovutuksessa Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavaksi 2017.

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 176, Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-8003-0. Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8003-0 (PDF).