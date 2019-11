Väitös 30.11.: Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan (Kansanaho)

Laakerit ovat yleisin koneissa käytettävä komponentti ja vioittunut laakeri yleisin syy koneiden rikkoutumiseen. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.

Laakereiden kuntoa valvotaan tänä päivänä erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi värähtely-, lämpötila- ja öljypartikkelimittauksilla. FM Jarno Kansanaho on kehittänyt tietotekniikan väitöstutkimuksessaan menetelmiä valvoa vierintälaakerien kuntoa hyödyntäen laakerien värähtelymittausdataa.

– Kehitetyillä vikadiagnostiikka-algoritmeilla pyritään havaitsemaan alkava laakerivika, tunnistamaan laakerivian etenemisen eri vaiheet ja arvioimaan vian vakavuutta, Kansanaho summaa.

Algoritmeissa käytetään kehittyneitä signaalinkäsittely- ja koneoppimisalgoritmeja. Tutkimustyössään Kansanaho on hyödyntänyt teollisista koneista ja laboratorioista saatua värähtelydataa.

Väitöskirjatyössä kehitetty oliopohjainen ohjelmistokehys soveltuu osaksi koneiden ja laitteiden kunnonvalvontajärjestelmiä, joita käytetään esimerkiksi paperitehtaissa, tuulivoimaloissa ja lentokoneissa. Ohjelmistokehys kapseloi kunnonvalvontamittausten datan hallinnan, piirreirrotuksen, vikojen havaitsemisen ja jäljellä olevan käyttöiän ennustamisen.

FM Jarno Kansanahon tietotekniikan väitöskirjan "Data-Driven Methods for Diagnostics of Rolling Element Bearings" tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 30.11. kello 12 alkaen Agoran salissa Auditorio 2. Vastaväittäjänä toimii TkT Erkki Jantunen (VTT) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Lisätietoja:

Jarno Kansanaho, jarno@kansanaho.com, +358 40 098 3676

Jarno Kansanaho (s.1974) valmistui ylioppilaaksi vuonna 1993 Jämsän lukiosta. Hän on suorittanut FM-tutkinnon pääaineena fysikaalinen kemia (2000) ja toisen FM-tutkinnon pääaineena tietotekniikka (2011) Jyväskylän yliopistossa. Kansanaho on toiminut yrittäjänä ja työntekijänä kansainvälisissä ohjelmistoyrityksissä 1997-2010. Vuodesta 2011 hän on toiminut projektitutkijana eri hankkeissa Agora Centerissä ja IT-tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjatyön tekemisen hän aloitti vuonna 2015.

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 151, 76 s., Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7936-2 (PDF). Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7936-2