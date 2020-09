Väitös 3.10.2020: Teknologia ei määritä työyhteisön vuorovaikutusta (Laitinen)

FM Kaisa Laitinen tutki väitöskirjassaan vuorovaikutusta teknologian avulla työskentelevissä tiimeissä ja työyhteisön sosiaalisessa mediassa. Vuorovaikutusteknologian rooli näyttäytyy tutkijan mukaan arkikeskustelussa usein turhan yksioikoisena.

– Teknologiaa saatetaan herkästi syyttää omasta viestintäkäyttäytymisestä tai päinvastoin odotetaan sen parantavan työyhteisön viestintää miltei itsestään, Laitinen kuvaa.

Työssä viestitään monenlaisten teknologioiden avulla. Tekniset alustat mahdollistavat vuorovaikutuksen laajemmin koko organisaation kesken tai kohdennetummin, esimerkiksi tiimissä. Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen on tärkeää erityisesti silloin, kun työyhteisöjen jäsenet kohtaavat toisiaan liki yksinomaan digitaalisissa viestintäympäristöissä.

Työelämästä kerättyyn havainnointi- ja haastatteluaineistoon pohjautuva väitöskirja valottaa vuorovaikutusteknologiaan liittyviä merkityksiä monenlaisista näkökulmista. Laitisen tulosten mukaan teknologian avulla työyhteisöissä voidaan esimerkiksi ilmaista tunteita, jakaa tietoa ja ylläpitää suhdeverkostoja.

Työntekijät myös puhuvat teknologiasta sitä käyttäessään ja huomioivat alustaan liittyviä toiminnan mahdollisuuksia, eli affordansseja, tietoa jakaessaan. Teknologia siis asettaa joitain reunaehtoja yhteydenpidolle. Vuorovaikutusteknologia ei kuitenkaan määritä viestintää, sillä juuri vuorovaikutuksessa muovataan ja jaetaan alustojen käyttöä ohjaavia merkityksiä.

– Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä ohjaavat usein muut asiat teknologian ominaisuuksia vahvemmin, Laitinen toteaa.

Tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä vuorovaikutuksen ilmiöistä teknologiavälitteisissä ympäristöissä. Väitöskirjatutkija korostaakin tällaisten tutkimusasetelmien tärkeyttä.

– Kun keskitytään teknologian ominaisuuksien sijaan vuorovaikutuksen kysymyksiin, voidaan teknologiavälitteistä vuorovaikutusta ymmärtää yli alustarajojen, Laitinen kiteyttää.

FM Kaisa Laitisen viestinnän väitöskirjan "Vuorovaikutusteknologia työyhteisössä: Teknologiavälitteinen vuorovaikutus virtuaalitiimeissä ja työyhteisön sosiaalisessa mediassa" tarkastustilaisuus pidetään 3.10.2020 klo 12–15 verkkovälitteisesti osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-laitinen-031020. Vastaväittäjänä toimii professori Kirsimarja Blomqvist (LUT-kauppakorkeakoulu) ja kustoksena professori Anu Sivunen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Yleisö voi tilaisuuden lopussa osoittaa mahdolliset kysymyksensä kustokselle, puh. +358407354279

Taustatietoja

Kaisa Laitinen kirjoitti ylioppilaaksi Voionmaan lukiosta keväällä 2010. Vuonna 2015 hän valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan puheviestintä. Valmistuttuaan Laitinen on työskennellyt päätoimisesti tutkimusavustajana, apurahatutkijana ja tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopistossa.

Väitöskirjatyö on edistynyt osana tutkimushankkeita Interpersonal Communication Competence in Virtual Teams (InViTe, Suomen Akatemia), Paradoxes and Tensions of Employees’ Information Sharing on Social Media (PARIS, Suomen Akatemia) ja Enterprise Social Media, Communication Practices and Networks (EntNet, Yleisradio).

Vuonna 2017 päätoimista tutkimustyötä rahoitti Työsuojelurahasto. Laitinen on lisäksi toiminut vierailevana tutkijana University of Texas at Austin -yliopistossa Yhdysvalloissa keväällä 2018. Matkan rahoittajana toimi KAUTE-säätiö. Tällä hetkellä Laitinen työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.

Julkaisun tiedot

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 287, 96 s. + alkuperäiset artikkelit, Jyväskylä 2020, ISSN 2489-9003; 287, ISBN 978-951-39-8301-7 (PDF). Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8301-7

Lisätietoja

Kaisa Laitinen, 0401867233, kaisa.a.m.laitinen@jyu.fi