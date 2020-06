Väitös 4.6.2020 Ihmiskontaktit rakentavat luottamusta digitalisoituvassa kaupassa

Digitalisaatio on muuttanut sitä, kuinka kaupan tila sekä vuorovaikutus koetaan, kun ostosten tekeminen jakautuu verkko- ja kivijalkakaupan välille. Kyse ei kuitenkaan ole joko–tai-asetelmasta, vaan palvelu koetaan verkon ja kivijalan yhdistelmänä.

Tuore markkinoinnin väitöskirja tarkastelee ihmisten välisiä suhteita ja sosiaalisia verkostoja, eli sosiaalista pääomaa, digitalisoituvassa kaupassa.

– Asiakaskokemus rakennetaan yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa sekä kivijalka- että verkkokaupassa. Kysymys ei ole ainoastaan asioinnin sujuvuudesta ja viihtyvyydestä, vaan molemmissa näistä asiakkaat hakevat kokemuksen kautta tukea ostopäätökselleen, kertoo Jussi Nyrhinen Jyväskylän yliopistosta.

Verkkokaupan ja kivijalan yhdistelmä tarjoaa puitteet monipuolisemmalle ihmisten väliselle vuorovaikutukselle kuin nämä kanavat yksinään. Vähittäiskaupat ovat jakelukanavien lisäksi myös kohtaamispaikkoja – verkossa ja fyysisesti. Osalle asiakkaista nämä ihmiskontaktit ovat itsessään syy kaupassa asioimiselle. Asiakaspalvelijoilla ja muilla asiakkailla onkin tärkeä vaikutus asiakkaan luottamuksen muodostumiseen tunnepohjaisen kokemuksen kautta.

– Luottamus kohdistuukin ensi sijassa ihmisiin ja sitä kautta kauppabrändiin. Asiakkaat eivät tee selkeää eroa saman kaupan kivijalka- ja verkkokaupan välillä, vaan yhdessä kanavassa luottamuksen kautta syntynyt uskollisuus heijastuu koko brändiin. Kanavien vertailun sijaan huomio tulee kiinnittää yhtenäiseen asiakaskokemukseen, jolla on suuri merkitys luottamuksen muodostumiselle.

Kestävän asiakassuhteen luominen verkkokaupassa on usein haastavampaa, koska ostopäätös perustuu siellä useammin näennäisesti rationaalisten tekijöiden, kuten hinnan ja valikoiman vertailuun. Myös vaihtaminen kaupasta toiseen on asiakkaille helpompaa verkossa.

– Kokemus vetoaa muita kilpailutekijöitä enemmän asiakkaan tunteisiin ja on siksi tehokas tapa erottua kilpailijoista ja kehittää kestäviä asiakassuhteita digitalisoituneessa kuluttajayhteiskunnassa.

Tutkimuksen tulokset linkittyvät myös korona-aikaan, joka on lisännyt verkko-ostamista.

– Yritykset, jotka palvelevat asiakkaita myös digitaalisesti ovat pystyneet mukautumaan poikkeusoloihin. Toisaalta fyysisiä kauppoja kaivataan jo, mikä viestii kaupan tilan monipuolisesta merkityksestä kuluttajille, Nyrhinen kertoo.

KTM Jussi Nyrhisen markkinoinnin väitöskirjan "Social Capital in Digitised Servicescape" tarkastustilaisuus järjestetään verkkovälitteisesti Zoomissa torstaina 4.6. klo 12. Vastaväittäjinä työelämäprofessori Lasse Mitronen (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Outi Uusitalo (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi. Linkki väitöstilaisuuteen (salasana: 093391, ID 69624587574).

Jussi Nyrhinen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta pääaineenaan markkinointi. Hän on työskennellyt tutkijana ja opettajana Jyväskylän yliopistossa, jossa hän jatkaa post-doc -tutkijana yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella STN-rahoitteisessa DigiConsumers-hankkeessa. Nyrhinen on tutkinut erityisesti kaupan alan ja kulutusyhteiskunnan digitalisaatiota tutkimushankkeissa, joita ovat rahoittaneet muun muassa EU, Business Finland ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Nyrhisen väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa.

Lisätietoja:

Jussi Nyrhinen

jussi.nyrhinen@jyu.fi

040 805 4459