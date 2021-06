Väitös 4.6.2021: Moderni ohjelmistokehitys tukeutuu avoimen lähdekoodin käyttöön - Koronavilkku-sovellus ajankohtainen esimerkki (Tuunanen)

Jaa

FM Timo Tuunanen käsittelee väitöskirjassaan tietokoneohjelmistojen toteuttamista avointa lähdekoodia hyödyntäen. Tehokasta uudelleenkäyttöä varten tarvitaan automatisoituja tekniikoita, joiden avulla avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan käyttää uudelleen tekijänoikeuksia ja lisenssiehtoja kunnioittaen.

Koronavilkku-sovellus on ajankohtainen esimerkki avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä

Lähes kaikki nykypäivänä kehitettävät tietokoneohjelmistot käyttävät ainakin jossain määrin hyväkseen avointa eli uudelleenkäytön mahdollistavaa lähdekoodia. Koronavilkku-sovellus on ajankohtainen esimerkki tällaisesta ohjelmistosta. Koronavilkku-sovellus julkaistiin 31.8.2020 sovelluskaupoissa vain noin puoli vuotta epidemian alkamisen jälkeen. Ohjelmiston saattaminen käyttöön näin nopealla aikataululla ei olisi ollut mahdollista ilman avointa lähdekoodia, jota käytettiin sovelluksen toteuttamiseksi.

– Sen lisäksi, että Koronavilkku-sovellus käyttää hyväkseen avointa lähdekoodia, se myös julkaistiin nimenomaan avoimen lähdekoodin ohjelmistona. Tämän ansiosta sen toiminnallisuutta ja turvallisuutta voi arvioida kuka tahansa riippumaton asiantuntija. Se takaa sovelluksen oikean toiminnallisuuden ja henkilötietojen turvallisen käsittelyn, Timo Tuunanen kertoo.

– Koronavilkku-sovelluksen Android-versiossa näitä uudelleenkäytettyjä ohjelmisto-osia on peräti yli 100. Uudelleen käytettyjen avointen lähdekoodien lista löytyy sovelluksen Asetukset-valikosta. Täten sovellus noudattaa näiden osien käyttöehtoja, Tuunanen jatkaa.

Tekijänoikeudet uudelleenkäytön haasteena

Ohjelmistojen lähdekoodia suojaavat tekijänoikeudet samaan tapaan kuin esimerkiksi kirjoja tai elokuvia. Lisenssit määrittävät tekijänoikeuden alaisen materiaalin käyttöehdot. Tuunasen tutkimuksessa selvisi, että ohjelmistokehittäjille on haastavaa tunnistaa ja ymmärtää lisenssiehdot, jotka ovat mahdollisesti tuhansien lähdekooditiedostojen joukossa. Näiden tukemiseksi kehitettiin automatisoituja menetelmiä, joilla lisenssitiedot kerätään lähdekooditiedostoista. Samalla varmistetaan, että lisenssien ehtoja ei rikota esimerkiksi yhdistämällä keskenään epäyhteensopivien lisenssien alaisia ohjelmistoja.

– Avoimen lähdekoodin lisenssit antavat oikeuden tekijänoikeuksien hyödyntämiseen. Lisenssit sisältävät ehtoja, joita uudelleenkäyttäjän tulee ymmärtää ja noudattaa. Lisenssiehtojen rikkominen voi johtaa tekijänoikeuskorvauksiin tai ohjelmistojen vetämiseen pois markkinoilta. Nämä voivat johtaa taloudellisiin tappioihin tai mainehaittoihin tekijänoikeuksia rikkoville organisaatioille, Tuunanen toteaa.

FM Timo Tuunasen ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan väitöskirjan "Tool Support for Open Source Software License Compliance: The First Two Decades of the Millennium" tarkastustilaisuus pidetään 4.6.2021 klo 12.00 ja sitä voi seurata verkkovälitteisesti linkistä: https://r.jyu.fi/dissertation-tuunanen-040621.

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations 371, Jyväskylä 2021, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-8596-7 (PDF). Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8596-7

Vastaväittäjänä toimii professori Kari Smolander (LUT-yliopisto) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa osoittaa mahdolliset lisäkysymyksensä (kustokselle): +358 40 8054896

Timo Tuunanen kirjoitti ylioppilaaksi Kilpisen lukiosta vuonna 1995. Hän valmistui Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselta syksyllä 2000 filosofian maisteriksi ja hänellä on lisäksi lastentarhanopettajan pätevyys (kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto). Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt ohjelmistotekniikan asiantuntijana sekä konsulttina viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut Jyväskylän yliopistossa assistenttina.