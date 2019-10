Väitös 8.11.2019: Uusi filosofinen teoria tarjoaa tuoreita näkökulmia konfliktinratkaisuun (Nyberg)

Crister Nybergin artikkeliväitöskirja esittää teorian fiktioon liittyvien filosofisten ongelmien ratkaisemiseksi. Syntynyt teoria, minimalistinen teoria fiktioista (MTF), käsittelee kommunikaatiota, ymmärtämistä ja oppimista sekä tarjoaa uusia näkökulmia konfliktinratkaisuun.

Nybergin tutkimuksessa fiktioon liittyviä filosofisia ongelmia lähestytään toisenlaisesta näkökulmasta kuin aiemmin.



– Aiemmat ratkaisuehdotukset, kuten esimerkiksi niin sanotut teeskentely ja uskottelu –teoriat nojaavat perinteiseen ajatukseen, että totuus on kielen ja sen ulkoisten objektien välinen suhde. Tämä lähtökohta ajattelun intentionaalisuudesta pakottaa jollakin tavalla olettamaan niiden objektien olemassaoloa, joihin ajattelu kohdistuu, Nyberg kuvaa.

Nybergin kehittämään Minimalistiseen teoriaan fiktioista liittyy sen sijaan keskeisesti ajatus ontologisesta neutraaliudesta. Teorian mukaan fiktioon liittyvien filosofisten ongelmien ratkaisemisessa olennaista ei ole fiktion ja todellisuuden välinen erottelu vaan kielipelien ja niiden keskinäisten suhteiden ymmärtäminen.





Teoriaa voidaan hyödyntää esimerkiksi autismin kuntouttamisessa



Tutkimuksessa teoriaa sovelletaan psykologian, kirjallisuustieteen, erityispedagogiikan ja draamapedagogiikan alueille, sillä teorialla on laajat sovellusmahdollisuudet. Teoriaa voidaankin käytännössä hyödyntää esimerkiksi autismin kirjon häiriöiden kuntouttamisessa.

– Teoriani mukaan kielipelien ymmärtäminen edellyttää taitoa käyttää sanoja oikein kussakin kielipelissä. Eri kielipelien erottaminen ja vertailu edellyttävät lisäksi metakielien käyttämistä, mikä oppimisen ja psykologian näkökulmasta vaatii metakognitiivisia taitoja. Tämä lähestymistapa on hedelmällinen pedagogiikan kannalta erityisesti kyvyn kielen käyttöön ollessa rajoittunut, kuten esimerkiksi autismin kirjon häiriöissä.

Teoriaa voidaan hyödyntää myös ajattelun taitojen kehittämisessä ja konfliktien ratkaisussa, sillä minimalistista fiktioteoriaa sovelletaan myös psykologiseen, integrative complexity -teoriaan sekä tämän pohjalta kehitettyyn ICThinking-menetelmään, joiden tarkoituksena on tehdä näkyväksi ajattelun kompleksisuutta.

Soveltamalla minimalistista fiktioteoriaa edellä mainittuihin teorioihin voidaan kielenkäytön tiettyihin piirteisiin keskittymällä kehittää taitoja liittyä uusiin tilanteisiin. Lisäksi voidaan tunnistaa ristiriitojen syiden johtuvan erilaisista kielenkäyttötavoista ja ratkaisujen löytyvän kielenkäyttöä yhdistävistä tekijöistä. Konkreettisesti tämä tapahtuu esimerkiksi painottamalla sanatonta viestintää ja ruumiillista ymmärrystä.



– Tutkimukseni liittyykin ajankohtaisiin polarisaation ennaltaehkäisyyn ja konfliktinratkaisuun, ja sen lähestymistapa tarjoaa uusia välineitä tunnistamaan ja ymmärtämään eri näkökulmia, Nyberg tiivistää.





Tukena käytännön kokemuksia erityispedagogiikasta ja psykologiasta



Tutkimusprosessissa ja lopputuloksessa ratkaisevaa oli tutkimuksen läheinen yhteys käytäntöön, kuten esimerkiksi edellä mainittuun autismin kirjon häiriöihin. Ihmisen tapa ajatella ja käyttää kieltä olivat Nybergin mukaan koko ajan läsnä hänen pohtiessaan teoreettisen filosofian ongelmia. Tutkimuksensa teorian tukena Nyberg hyödynsi kokemuksiaan erityispedagogiikan ja psykologian alalta.



– Työskentely erityisopettajana kielellisten erityisvaikeuksien ja autismin kirjon häiriöiden ilmenemismuotojen kanssa havainnollisti, kuinka teoreettiset spekulaatiot voivat olla yhteen sopimattomia käytännön kokemusten kanssa. Pedagogisten ratkaisujen pohtiminen pakotti yhdistämään teoriaa ja käytäntöä, ja teoreettisen filosofian opiskelu oli tästä näkökulmasta erittäin hyödyllistä.



– Perehtyessäni työni puolesta integrative complexity –teoriaan ja sen käytännön sovellukseen, ICThinking menetelmään, tuli myös käytännön harjoituksissa ilmi sanojen käyttöön liittyvät ongelmat. Niiden selittäminen perinteisillä teorioilla oli vaikeaa, mikä vahvisti uskoani MTF teoriaan.





FM Crister Nybergin filosofian väitöskirjan "Philosophical Investigations on Fiction and Communication: New Insights into Understanding, Learning and Communication" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Sami Pihlström (Helsingin yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori, YTT Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto).Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Aika: 8.11.2019 klo 12.00 – 15.00

Paikka: Mattilanniemi, MaD259



Lisätietoja

Crister Nyberg kirjoitta ylioppilaaksi Simonkylän lukion iltalinjalta. Hän valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2003 Helsingin Yliopistosta. Nykyään hän työskentelee Helsingin kaupungilla kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toisen asteen opiskelijahuollon päällikkönä.

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 144, Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003,ISBN 978-951-39-7878-5. Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65936

