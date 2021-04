Väitös: Avoin lähdekoodi tuo kasvua mikroyrityksiin

Jaa

Yhä suurempi osa maailmantalouden kasvusta tulee pienistä yrityksistä. Erityisesti pienikokoisten mikroyritysten rooli on kasvanut työelämän murroksen myötä. Yhä useampi toimii pienyrittäjänä myös siitä syystä, että muuta vaihtoehtoa työllistymiseksi ei ole.

Digialustat ovat muuttaneet useiden perinteisten alojen ansaintalogiikkaa ja arvonluontia. Koronavirustilanne on omalta osaltaan myös vauhdittanut tätä siirtymää kohti kokonaan sähköisiä liiketoimintamalleja.

Filosofian maisteri Valtteri Kujala teki väitöstutkimuksensa ohjelmistoyrityksessä. Hänen johtopäätöstensä mukaan mikroyritysten kasvua voidaan tukea sopivalla avoimen lähdekoodin alustalla, mikäli yritys kykenee selkeyttämään liiketoimintansa prosesseja ja strategiaa ennen teknisen kehityksen aloittamista.

-Skaalautuva ja yhtenäinen verkkokauppa- ja toiminnanohjausalusta voi tukea myös yrityksen kasvua paremmin kuin usea erillinen ohjelmisto, Kujala havainnollistaa.



Aikaisemmin alustatalous on viitannut esimerkiksi Airbnb:n, Uberin tai Woltin kaltaisiin megaluokan alustoihin. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet avoimet alustat, joita mikroyritykset voivat itse kehittää liiketoimintamallilleen sopivaksi hankkimalla hieman verkko-ohjelmoinnin taitoja. Avoin lähdekoodi tarjoaa mahdollisuuden rakentaa ja testata liiketoiminnan kasvua tukevia digitaalisia alustoja pienillä resursseilla.

-Yrittäjällä on mahdollisuus hyödyntää avointen alustojen helposti ymmärrettäviä teknisiä dokumentaatioita ja saada apua kehittäjäyhteisöiltä, mikäli motivaatiota ja aikaa riittää perehtyä digitaalisen liiketoimintamallin rakentamiseen. Väitöstutkimuksessa loin suuntalinjat yhdistetyn verkkokauppa- ja toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamiseen mikroyrityksessä, Kujala kertoo.

Valtteri Kujala perusti ensimmäisen oman yrityksensä 15-vuotiaana ja on siitä lähtien toiminut yrittäjänä. Oma yrittäjäkokemus on inspiroinut häntä yrittäjälähtöiseen väitöstutkimukseen tietojenkäsittelytieteen alalla.

Filosofian maisteri Valtteri Kujala väittelee Oulun yliopistosta perjantaina 23.4.2021. Tietojenkäsittelytieteen väitöskirjan otsikko on Guidelines for building a combined e-commerce and ERP platform in micro-enterprises (Ohjeistus yhdistetyn verkkokaupan ja toiminnanohjausalustan rakentamiseen mikroyritykselle). Vastaväittäjänä toimii professori Sami Saarenketo Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta ja kustoksena dosentti Raija Halonen Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuudesta on etälähetys klo 12 alkaen osoitteessa https://oulu.zoom.us/j/69636411876

Lisäksi torstaina 22.4. on suora keskustelulähetys yrittäjyydestä osana Oulun yliopiston pop-upin lähetystoimintaa:

https://www.oulu.fi/fi/tapahtumat/yrittajyyden-monet-muodot

Millaista on olla yrittäjä nykypäivänä? Millaista on pyörittää yritystä yksin? Miten yksinyrittäjältä onnistuu verkostojen luominen? Mistä yrittäjä saa koulutusta ja tukea? Keskustelemassa Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos, yliopisto-opettaja Sari Perätalo ja mikroyrittäjä Sanna Virtanen.