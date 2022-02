Väitös: Demokratiainnovaatiot tarvitsevat vakiintuakseen vahvemman yhteyden päätöksentekoon

Väitös: Verosopimusten PPT-määräys tehokas, mutta tulkinnanvarainen väärinkäytön vastainen sääntö 31.1.2022 09:41:13 EET | Tiedote

Kansainvälisen verojärjestelmän nykyisissä säännöissä on heikkouksia, jotka ovat luoneet monikansallisille yrityksille mahdollisuuksia pienentää verotaakkaansa huomattavasti. Finanssikriisin jälkeen ennätysmäärä valtioita on yhteistyössä sopinut kansainvälisen verojärjestelmän päivittämisestä. KTM Elisa Veikkolan väitöstutkimuksessa tarkastellaan valtioiden solmimiin verosopimuksiin sisällytettyä uutta sääntöä, jonka tarkoitus on estää verosopimuksia hyödyntävää veron kiertämistä.