Väitös: Kuinka tehdään mahdollisimman hyviä pelejä fyysiseen ympäristöön?

Oulun yliopistossa Paula Alavesa on tutkinut virtuaalista ja fyysistä kaupunkitilaa paikkasidonnaisten pelien avulla. Tutkimuksen keskiössä oli selvittää erilaisten pelien avulla, millaisia pelikokemuksia ihmiset saavat ja miten se vaikuttaa tilojen käyttöön.

--Tilarakenne muodostuu fyysisen tilan, virtuaalisten ympäristöjen, sijaintidatan ja ihmismielen yhdistelmästä. Tila muotoutuu ihmisten käytön ja keskinäisen vuorovaikutuksen mukaan. Tutkimusvälineinä käytimme realistisia kaupunkimalleja hyödyntäviä pelejä sekä karttapohjaista peliä. Pelit muuttavat ihmisten tilakäsitystä. Tilasta syntyy peliareena, hybriditila, jossa fyysinen ja virtuaalinen tila synkronoituvat toisiinsa, Alavesa avaa tutkimuksensa ydintä.

Väitöstutkimusta varten kehitettiin viisi tutkimuspeliä, joiden avulla kartoitettiin peliareenana olevan tilan rakennetta. Pelejä pelattiin kännyköillä mobiilisti kaupungilla sekä sisätiloissa cave-tilassa, jossa virtuaaliympäristö on projisoitu isoille seinille ja ihminen voi liikkua virtuaalitilan sisällä. Olennaista oli saada esiin niitä tekijöitä, jotka onnistuneessa pelisuunnittelussa yhdistetään peliareenana käytetyn kaupunkitilan sisältämiin eri todellisuuksiin. Kenttätyön ja teoreettisen tulkinnan tuloksena syntyi modernin kaupunkitilan kuvaus, jossa eri tasoja linkittävät ominaisuudet voidaan ottaa rakennuspalikoiksi suunniteltaessa elämyksellistä sisältöä tai pelejä kaupunkeihin.

--Pelilaitteista on tullut aidosti mobiileja, ja ne kulkevat kaikkialla pelaajien mukana. Pelijärjestely vaatii vähemmän vaivaa pelaajaa kohden, paikannuksen tarkkuus on parantunut ja muutosten kautta myös kaupallisia pelejä on enemmän saatavilla. Nykyisiä sijaintipohjaisia pelejä voi pelata milloin vain ja missä vain. Edellä mainittu kehitys edellyttää sekä pelien että pelitilan rakenteen selvittämistä ja uudelleenajattelua, Alavesa tarkentaa.

Peliympäristön huomioiminen pelisuunnittelussa parantaa pelaajakokemusta

Urbaanitila on jatkuvassa muutoksessa, sillä se muotoutuu ja järjestyy uudelleen siellä kulkevien kaupunkilaisten kautta. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Timo Ojala, joka johtaa Jokapaikan tietotekniikan tutkimuskeskusta Oulun yliopistossa. Hän näkee ympäristöön sidotut ja suunnitellut pelit erittäin keskeisinä välineinä siihen, kuinka kaupunkitiloihin luodaan ja syntyy uusia hyödyntämistapoja.

--Tutkimus antaa uutta näkemystä siihen, miten kaupunkitilaa ja virtuaalimalleja voitaisiin paremmin hyödyntää pelillisen kokemuksen tarjoamisessa. Tämän tutkimuksen ansiona on uusi nosto, että mobiliteetin ja sosiaalisuuden rinnalle tulee synkronisuus fyysisen ja virtuaalisen tilan välillä.

Aiempi tutkimus siis tuo esiin, että toimivat tilasidonnaiset pelit ovat aidosti mobiileja ja motivoivat ihmisiä sosiaalisuuteen sekä liikkumiseen. Alavesa esittää väitöksessään kolmannen, vielä määrittelemättömän tai saavuttamattoman, määritteen näiden jatkoksi. Se on synkronisuus.

--Synkronisoitavat piirteet tai elementit sitovat todellisuuksia yhteen pervasiivisessa pelitilassa. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että pelissä ja sitä pelattavassa ympäristössä on asioita, jotka yhdistävät nämä todellisuudet toisiinsa. Ne voivat olla muun muassa sijaintikoordinaatteja tai fyysisiä esineitä. Tilojen samankaltaisuus vaikuttaa esimerkiksi selvästi muistettavuuteen. Onnistuneissa peleissä hyödynnetään tilan tarjoamia mahdollisuuksia ja lisäksi tuodaan niihin uusia elementtejä. Pelien suunnittelussa pitää huomioida peliympäristö, jotta pelaajakokemus paranee, Paula Alavesa tiivistää.

Filosofian maisteri Paula Alavesa väittelee Oulun yliopistosta perjantaina 14.12.2018. Tietotekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Playful appropriations of hybrid space: combining virtual and physical environments in urban pervasive games

(Hybriditilan pelillinen hyödyntäminen: Fyysisen ja virtuaalisen tilan yhdistäminen urbaaneissa pervasiivisissa peleissä.)

Vastaväittäjänä toimii FT Jaakko Stenros (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori TkT Timo Ojala (Oulun yliopisto, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Jokapaikan tietotekniikan tutkimuskeskus). Väitöstilaisuus pidetään Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa IT115 klo 12 alkaen.