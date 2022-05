Väitös: Kuntien rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioiden havaitsemista voidaan tehostaa

Suomalaisen rakennuskannan kosteus- ja mikrobivauriot sekä muut sisäilmaongelmat ovat säännöllinen puheenaihe julkisessa keskustelussa. Asiaan liittyvät haasteet on tunnistettu myös asiantuntijoiden keskuudessa ja asioiden ratkaisemiseksi on viime vuosina tehty paljon työtä. Petri Annila perehtyi väitöstutkimuksessaan suomalaisten julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien ongelmiin. Tarkoituksena oli selvittää, mitä yhteistä eri rakennusten vaurioitumisessa on ja onko aiemmin kertynyttä tietoa mahdollista käyttää hyödyksi ongelmien ehkäisyssä tulevaisuudessa.

– Samat tai samankaltaiset vauriot toistuvat rakennuksissa yleisesti, vaikka rakennuksen iässä ja yleispiirteissä olisi eroja. Suomalaisen rakennuskannan tavallisimpien vaurioiden ja riskien tunteminen helpottaa tunnistamaan ongelmat mahdollisimman nopeasti niiden syntymisen jälkeen, Petri Annila kertoo.

Suomen rakennuskannasta löytyy Annilan tutkimuksen mukaan myös sellaisia rakennusosia, joissa vauriot ovat usein piileviä. Tämä tarkoittaa, että niiden ongelmia harvoin voidaan havaita vain pintapuolisessa tarkastelussa.

– Myös tämä tieto on arvokasta, koska se auttaa ymmärtämään haasteet joidenkin ongelmien löytämisessä ja toisaalta alleviivaa rakennusten riittävän perusteellisten kuntotutkimusten tarpeellisuutta, Annila toteaa.

Tieteellisen tutkimuksen ohella Annila on tehnyt Tampereelta käsin toimivan yrityksensä Terveet talot Oy:n kautta runsaasti käytännön kenttätyötä yksittäisten rakennusten ongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi.

– Vaikka osaaminen aihepiirin ympärillä lisääntyy, ei tarve tutkia rakennuksia ole poistumassa, Annila päättää.

Diplomi-insinööri Petri Annilan rakennustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Detecting Moisture and Mould Damage in Finnish Public Buildings tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa perjantaina 3.6.2022 kello 12 Rakennustalon auditoriossa RG202 Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii tekniikan tohtori Miimu Airaksinen SRV Oyj:stä. Kustoksena toimii tekniikan tohtori Jukka Lahdensivu rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2428-5