Väitös: Lääkkeet ja tulehduksen välittäjäaineet muokkaavat makrofagien ja rustosolujen ilmiasuja

Merkittävä suomalainen keliakiapalkinto Peter Greenille New Yorkiin 29.4.2022 09:10:17 EEST | Tiedote

Neljäs kansainvälinen Maki Celiac Disease Tampere Prize -palkinto on myönnetty professori Peter Greenille New Yorkiin. Palkinto on tavallisesti luovutettu Tampereen yliopiston järjestämän keliakiasymposiumin yhteydessä, mutta tilaisuutta on nyt jouduttu lykkäämään koronapandemian vuoksi.