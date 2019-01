Väitös: Radioresurssien jako reunavälimuistin avulla moni-operaattorille suurissa solukkoverkoissa

Tachaporn Sanguanpuakin väitöstutkimuksen tavoitteena on tuottaa uusia paradigmoja radioresurssien jakoon mukaan lukien virtualisoidut välimuisti-kykenevät suuret matkapuhelinverkot matkapuhelinoperaattoreille.

Näiden kaltaisissa verkoissa operaattorit vuokraavat radioresursseja infrastruktuuritoimittajalta (InP, infrastructure provider) asiakkaiden tarpeisiin. Toimintakulujen karsiminen ja samanaikainen olemassa olevien verkkoresurssien hyötykäytön huomattava kasvattaminen johtaa paradigmaan, jossa operaattorit jakavat infrastruktuurinsa keskenään. Tästä lähtökohdasta työssä tutkittiin teoreettisia stokastiseen geometriaan perustuvia malleja spektrin ja infrastruktuurin jakamiseksi suurissa soluverkoissa.



Filosofian maisteri Tachaporn Sanguanpuak väittelee Oulun yliopistosta tiistaina 15.1.2019. Tietoliikennetekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Radio resource sharing with edge caching for multi-operator in large cellular networks (Radioresurssien jako reunavälimuistin avulla moni-operaattorille suurissa solukkoverkoissa). Vastaväittäjänä toimii professori Babak Khalaj (Sharif University of Technology) ja kustoksena professori Nandana Rajatheva Oulun yliopistosta.



Tutkimus (5G and beyond 5G Wireless Communications) liittyy sisällöllisesti Oulussa käynnistyneeseen langattoman viestinnän 6G-tutkimukseen:



