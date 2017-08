Väitös: Rosa Liksom tarkastelee 1900-luvun aatteita kriittisesti

15.8.2017 14:53 | Oulun yliopisto

Väitöstyössä on tutkittu, kuinka 1900-luvun edistysuskoa ja moderneja ideologioita tarkastellaan kirjailija Rosa Liksomin teoksissa ja taitelijakuvassa. Tutkimus osoittaa, että viime vuosisadan keskeisiin poliittisiin aatesuuntiin – fasismiin, kommunismiin ja kapitalismiin – suhtaudutaan Liksomin teoksissa kriittisesti.

Aatteet lupasivat kukin omanlaisensa ihanneyhteiskunnan mutta aiheuttivat paljon kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta. Samalla teoksissa jäädään kuitenkin kaipaamaan valistusajasta periytyvää edistysuskoa eli luottamusta siihen, että pystymme järkemme ja valintojemme avulla kehittämään yhteiskuntaa yhä paremmaksi.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös Liksomin julkisuuskuvaa ja sen muuttumista hänen romaaninsa Hytti nro 6:n Finlandia-ehdokkuuden myötä. Muutoksessa on havaittavissa ammatillista itsearviointia: julkisuuskuva kytkeytyy modernin edistysuskon tarkasteluun ilmentämällä eettisten ihanteiden ja taloudellisten reunaehtojen välistä ristiriitaa.

Liksomia on tutkittu varsinkin kansallisessa ja paikallisessa viitekehyksessä mutta hänen teostensa eurooppalaista ja läntistä kulttuuri- ja aatehistoriaa tarkasteleva juonne on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimus monipuolistaa kuvaa Liksomista ja hänen teoksistaan. Se tuo esille Liksomin poliittis-eettisen puolen, joka on erittäin ajankohtainen aikana, jona Euroopan tulevaisuus ja länsimaisen demokratian ihanteet ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön.

Filosofian maisteri Kasimir Sandbacka väittelee Oulun yliopistossa 18.8.2017. Kirjallisuuden alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Utopia derailed. Rosa Liksom's retrospection of the modern project (Raiteilta suistunut utopia. Modernin projekti Rosa Liksomin retrospektiossa). Vastaväittäjänä toimii professori Mika Hallila Varsovan yliopistosta Puolasta ja kustoksena professori Sanna Karkulehto Jyväskylän yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Keckmaninsalissa (HU106) kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Filosofian maisteri Kasimir Sandbacka

Syntymäaika ja -paikka:

1980 Oulu

Väittelijän yhteystiedot:

kasimir.sandbacka@oulu.fi

050 597 3756