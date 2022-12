Väitös: Taudinaiheuttajien hiilihappoanhydraasit uudenlaisina lääkekohteina

Antibiooteille vastustuskykyiset taudinaiheuttajat ovat yksi suurimmista uhista nykyisin. Tästä syystä uusia innovatiivisia lääkekohteita etsitään jatkuvasti.

Uusien lääkekohteiden joukossa on entsyymiperhe nimeltä hiilihappoanhydraasit. Ne nopeuttavat biokemiallista reaktiota, joka on kaikille eliöille elintärkeä. Reaktio on oleellinen osa muun muassa happo-emästasapainoa ja hiilidioksidin kuljetusta veressä. Hiilihappoanhydraasit esiintyvät luonnossa kahdeksana evolutionaarisesti itsenäisenä geeniperheenä.

— Oivallus, että ihmisillä on vain alfa-muodon hiilihappoanhydraaseja ja monilla taudinaiheuttajilla sen sijaan beta- ja/tai gamma-muotoa, on mahdollistanut beta- ja/tai gamma-hiilihappoanhydraasien ottamisen uudenlaisiksi lääkekohteiksi, Urbański kertoo.

Estämällä näiden elintärkeiden entsyymien toiminta isäntäeliössä niin kutsutuilla inhibiittoreilla voidaan tulevaisuudessa kehittää taudinaiheuttajakohtaisia täsmälääkkeitä, jotka eivät vaikuttaisi ihmisen elimistön tasapainoon samalla lailla kuin antibiootit nykyisin.

Urbańskin tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa ja karakterisoida kahden mikro-organismin, trikomoniaasi-sukupuolitaudin aiheuttavan Trichomonas vaginaliksen ja probioottisen Lactobacillus rhamnosus GG:n, hiilihappoanhydraasit.

Karakterisoinnin myötä saatiin selville, että tuotettujen proteiinien entsymaattinen toiminta on mahdollista estää tietyillä sulfonamidi-yhdisteillä.

— Muun muassa selvitettyjen 3D-proteiinikuvien ja inhibiittoritulosten perusteella voidaan tulevaisuudessa kehittää entistä tarkempia ja nopeampia inhibiittorilääkeaineita, jotka vaikuttavat erilaisella mekanismilla kohdemolekyyleissä perinteisten antibioottien sijaan.

— Tältä pohjalta saadut tulokset ovat ensiaskel kohti uudenlaisia täsmälääkkeitä trikomoniaasi-sukupuolitautia vastaan, Urbański toteaa.

Diplomi-insinööri Linda Urbańskin biolääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Production and characterization of α- and β-carbonic anhydrases from pathogenic parasite Trichomonas vaginalis and probiotic bacteria Lactobacillus rhamnosus GG tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 16.12.2022 klo 12.00 alkaen Arvo-rakennuksen auditoriossa F114, Arvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere. Vastaväittäjänä toimii professori Klaus Elenius Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistosta.