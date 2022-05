Väitös: Tekoäly voi auttaa parantamaan oppimiskokemusta ja opiskelutuloksia (Heilala)

Oppimisen sanotaan olevan supervoimien supervoima ja paras turva alati muuttuvan maailman haasteita ajatellen. Siksi tutkijat ja opetusalan ammattilaiset ovat viime aikoina kiinnostuneet oppimisanalytiikan mahdollisuuksista.

Oppimisanalytiikan avulla pyritään edistämään oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Analytiikassa käytetään hyväksi tekoälyn menetelmiä, teknologian mahdollistamaa automaatiota ja monipuolista tiedonkeruuta. Tutkimusperustaisen oppimisanalytiikan avulla voidaan tukea oppijan yksilöllistä oppimisprosessia, edistää opettajan pedagogista päätöksentekoa ja tarjota ajankohtaista tietoa opintohallinnolle sekä opetusohjelmien suunnittelijoille.

– Pelkkä datalähtöisyys ei kuitenkaan riitä. Ihmisten oppimista ei voi analysoida yhtä suoraviivaisesti kuin esimerkiksi bisnesanalytiikassa yrityksen taloustietoja. Siksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa ja ymmärrystä siitä, miten oppimistieto liitetään oppimisen teorioihin ja käytäntöön, Jyväskylän yliopiston oppimisanalytiikasta väittelevä tietotekniikan ja kasvatustieteen maisteri Ville Heilala toteaa.

Lisää opiskelutyytyväisyyttä ja parempia oppimistuloksia

Heilala tutki ja kehitti väitöskirjatutkimuksessaan opiskelijan toimijuusanalytiikkaa, joka tuo näkyväksi oppijoiden erilaisia oppimiskokemuksia. Opiskelijan toimijuus on moniulotteinen ilmiö ja se muodostuu erilaisista oppimiseen vaikuttavista asioista, kuten minäpystyvyys, kiinnostuneisuus ja opettajan tuki. Toimijuusanalytiikassa lähtökohtana käytettiin Jyväskylän yliopistossa kehitettyä opiskelijan toimijuusmittaria, jonka avulla kerättyä tietoa Heilala analysoi tekoälyn ja laskennallisen psykometriikan avulla.

Heilalan väitöskirjatutkimus osoitti, että opettajat voivat käyttää oppimisanalytiikan tarjoamaa tietoa pedagogisessa päätöksenteossa. Selittävän tekoälyn menetelmillä voidaan saada lisäksi tarkempaa tietoa yksilöllisistä oppimiskokemuksista. Toimijuusanalytiikkaa hyödyntämällä voidaan edistää sekä opiskelutyytyväisyyttä että oppimistuloksia.

– Tarkempi tieto yksilöllisistä oppimiskokemuksista auttaa meitä tukemaan opiskelijoita entistä paremmin kaikilla koulutusasteilla. Sekä oppija että yhteiskunta hyötyvät, kun yksilön oppimisessaan kokema mielekkyys ja elinikäinen oppimiskyky vahvistuvat, Heilala tiivistää.

Heilala selvitti tutkimuksessaan myös oppimisanalytiikan eettisiä ja tietojärjestelmiin liittyviä haasteita.

– Oppijan ja opettajan yksityisyyden kunnioittaminen on oppimisanalytiikan tärkeimpiä lähtökohtia, Heilala painottaa.

Teknologiaa hyödyntäen, mutta oppija ja opettaja keskiössä

Oppimisanalytiikka palvelee ensisijaisesti oppijaa ja opettajaa; oppimisanalytiikka on kuin ikkuna yksilölliseen oppimisprosessiin- ja kokemukseen.

– Oppija ja opettaja ovat edelleen tärkeimmät toimijat oppimisprosessissa. Elinikäinen ja yksilöllinen oppiminen ovat kuitenkin todella oleellisia asioita nopeasti muuttuvassa maailmassa. Siksi oppimista ja opettamista kannattaa edistää hyödyntämällä tieteen ja teknologian uusimpia saavutuksia, Heilala kuvaa oppimisanalytiikan ja -tutkimuksen merkitystä.

Väitöskirja on julkaistu Jyväskylän yliopiston JYU Dissertations-sarjassa. ISBN 978-951-39-9121-0. Linkki verkkojulkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9121-0

KM, FM Ville Heilalan koulutusteknologian väitöskirjan "Learning Analytics with Learning and Analytics: Advancing Student Agency Analytics" tarkastustilaisuus maanantaina 23.5.2022 klo 12. Vastaväittäjänä professori Dirk Ifenthaler (University of Mannheim, Saksa) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Yleisö voi seurata väitöstilaisuutta väitössalissa (S212) tai verkkovälitteisesti. Linkki suoraan lähetykseen: https://r.jyu.fi/dissertation-heilala230522

