Väitös: Vaatimusten analysointi- ja seulontamenetelmän kehittäminen laajamittaiseen vaatimusmäärittelyprosessiin

Väitöstutkimuksessa tunnistettiin eri sidosryhmien merkittäviä haasteita liittyen vaatimusten seulontaprosessiin ja päätöksentekoon laajamittaisessa vaatimusmäärittelyprosessissa.

Vaatimusten suuri määrä, päätöksentekoon tarvittavan tiedon puute ja käytössä olevien työkalujen soveltumattomuus ovat esimerkkejä tunnistetuista haasteista.

Ratkaisuna haasteisiin kehitettiin vaatimusten seulonta- ja analyysimenetelmä. Kehitetty menetelmä sisältää dynaamisen vaatimusdokumentin, jonka avulla voidaan kerätä kehityspyyntöjen tietosisältö jäsennellysti, dokumentoida ja kommunikoida vaatimukset sekä muodostaa niistä tuotteisiin toteutettavia ominaisuuksia ottaen huomioon eri sidosryhmien tarpeet. Kehitetty menetelmä on koestettu, validoitu ja soveltuvin osin otettu käyttöön teollisuudessa.

Tutkimuksessa käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Kokonaisuutena tutkimusprosessi noudattaa toimintatutkimuksen periaatteita siten että jokainen sykli tai sen vaihe sisältää yhden tai useamman itsenäisesti määritellyn tapaustutkimuksen suunnittelun ja läpiviennin. Valitut tutkimusmenetelmät soveltuvat hyvin tilanteisiin, joissa tutkimuskohteina ovat reaalimaailman ilmiöt niiden luonnollisissa ympäristöissä havainnoituina.

Tutkimusaineisto kerättiin pääosin kahdesta informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alan kohdeorganisaatiosta. Väitöskirjaan sisällytettyihin julkaisuihin on analysoitu 45 haastattelun aineisto. Näiden lisäksi väitöskirjassa kuvatun pitkäkestoisen toimintatutkimuksen aikana hyödynnettiin 26 haastattelun ja 132 työpajan aineistoa kehitettäessä ratkaisuja vaatimusten seulontaprosessin haasteisiin.



Master of Science Sanja Aaramaa väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa perjantaina 1.12.2017. Tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Developing a Requirements Architecting Method for the Requirement Screening Process in the Very Large-Scale Requirements Engineering Context (Vaatimusten analysointi- ja seulontamenetelmän kehittäminen laajamittaiseen vaatimusmäärittelyprosessiin). Vastaväittäjänä toimii professori Jürgen Börstler Blekinge Tekniska Högskolasta ja kustoksena professori Markku Oivo Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopiston salissa L10 kello 12.

