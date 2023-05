Väitös: Videopelit ovat tehokas keino iäkkäiden kuntoutuksessa

TtM Maarit Janhunen tutki väitöskirjassaan pelillistetyn harjoittelun eli liiketunnistukseen perustuvien videopelien käytettävyyttä sekä vaikuttavuutta fyysiseen toimintakykyyn ja kivun kokemiseen ikääntyneiden aikuisten kuntoutusprosesseissa.

– Fysioterapeutit ja muut kuntoutuksen ammattilaiset voivat hyödyntää pelillistettyä harjoittelua vaihtoehtona tavanomaiselle harjoittelulle kävelyn ja liikkumiskyvyn parantamisessa erityisesti polven tekonivelleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa, Janhunen summaa.

Pelaamalla samankaltainen harjoitus kuin tavanomaisella harjoittelulla

Polven tekonivelleikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen kehitettyjen videopelien pelaamisen aikana toteutuneita liikeominaisuuksia (liikkeen määrä, laajuus ja intensiteetti) verrattiin tavanomaisten kotiharjoitusliikkeiden aikana toteutuneisiin liikeominaisuuksiin. Tutkimukseen osallistui seitsemän keski-iältään 65-vuotiasta henkilöä, joiden leikkauksesta oli kulunut enintään neljä kuukautta.

– Tutkittavat saavuttivat yksilöllisesti mitatun polven liikelaajuuden videopelien ja tavanomaisten harjoitusten aikana, mutta liikkeiden määrä ja intensiteetti olivat enimmäkseen korkeampia videopelaamisen aikana, Janhunen toteaa. Sekä peli- että tavanomaisen harjoittelun aikana koettu kipu ja rasitus oli vähäistä.

Liikkumiskyky paranee peliharjoittelulla polven tekonivelleikkauksen jälkeen

Väitöstutkimuksessa 52 keski-iältään 66-vuotiasta polven tekonivelleikkaukseen menevää henkilöä satunnaistettiin kahteen tutkimusryhmään. Toinen ryhmä jatkoi sairaalasta kotiutumisen jälkeen tavanomaisia leikkauksen jälkeisiä kotiharjoituksia. Toinen ryhmä aloitti peliharjoittelun videopeleillä, jotka liikeominaisuuksia tutkivassa tutkimuksessa oli todettu soveltuvan tekonivelleikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen. Harjoittelu kesti neljä kuukautta kummassakin ryhmässä.

– Peliryhmässä olleet paransivat liikkumiskykyä merkitsevästi enemmän verrattuna tavanomaisen kotiharjoittelun ryhmään. Ero havaittiin sekä harjoittelujakson puolivälissä kahden kuukauden kohdalla että harjoittelujakson päätyttyä neljän kuukauden kohdalla. Muissa polvioireita, kuten kipua, ja fyysistä toimintakykyä, kuten lihasvoimaa, mittaavissa muuttujissa ei ollut ryhmien välillä eroa neljän kuukauden aikana, Janhunen toteaa.

Peliharjoittelulla positiivinen vaikutus kävelyyn

Väitöstutkimuksessa yhdistettiin 58 aiempaa peliharjoittelusta tehtyä satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta, joissa peliharjoitteluryhmiä oli verrattu muuta harjoittelua tekevään ryhmään tai ryhmään, joka ei harjoitellut. Peliharjoittelu toteutui tutkimuksissa ohjattuna tai itsenäisesti suoritettuna. Tutkimuksista 13:ssa oli seurantajakso, joka ei sisältänyt harjoittelua. Tutkimuksissa oli lähes 3800 keski-iältään 74-vuotiasta henkilöä, joista pieni enemmistö oli naisia (61 %).

– Ikääntyneillä henkilöillä, joilla ei ollut neurologisia sairauksia, kävely parani merkitsevästi enemmän videopeleillä toteutuneessa harjoittelussa verrattuna muun tyyppiseen harjoitteluun tai siihen, että ei harjoiteltu. Lisäksi videopeliharjoittelun vaikutus kävelyyn säilyi peliharjoittelujakson jälkeen seurantajaksolla, Janhunen kertoo.

Väitöskirjatutkimus on osa Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE) -hanketta, jota rahoitti Business Finland. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet myös Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Maarit Janhusen fysioterapian väitöskirja Exergame-Based Rehabilitation in Older Adults Specifically after Total Knee Replacement tarkastetaan perjantaina 5.5.2023 klo 12 Jyväskylän yliopiston Liikuntarakennuksen salissa L304. Vastaväittäjänä toimii professori Eling D. de Bruin (ETH Zurich, Sveitsi) ja kustoksena emeritus professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisuna JYU Dissertations 634, Jyväskylä 2023, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-9547-8 ja se on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9547-8.

Maarit Janhunen on valmistunut datanomiksi ATK-instituutista (Helsinki) sekä fysioterapeutiksi Lahden ammattikorkeakoulusta ja terveystieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Hänellä on pitkä työkokemus IT- ja kuntoutusalalta. Tällä hetkellä Janhunen työskentelee lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja

Maarit Janhunen

TtM

Liikuntatieteellinen tiedekunta

maarit.janhunen@turkuamk.fi