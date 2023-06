Väitös: Vaihdevuodet heikentävät veriarvoja, mutta eivät laske lepoenergiankulutusta tai rasvanpolttokykyä (Karppinen)

Estrogeenituotanto romahtaa vaihdevuosien seurauksena. Naisille myös kertyy usein keskivartalorasvaa, ja heidän riskinsä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä aineenvaihduntasairauksiin kasvaa. On epäselvää, miten vaihdevuodet aiheuttavat terveydelle epäedulliset muutokset.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että vaihdevuodet ja muutokset hormonipitoisuuksissa olivat yhteydessä valtimonkovettumatautia aiheuttavien lipoproteiinipartikkelien ja LDL-kolesterolin määrän kasvuun. Muutoksia havaittiin myös sellaisten aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksissa, jotka kertovat liiallisesta energiansaannista suhteessa kulutukseen ja aineenvaihduntaterveyden heikkenemisestä. Vaihdevuodet eivät kuitenkaan olleet yhteydessä alentuneeseen lepoenergiankulutukseen.

— Molekyylitason muutokset osoittavat, että naisten aineenvaihdunta muuttuu vaihdevuosien seurauksena. Alentunut lepoenergiankulutus ei kuitenkaan selitä naisten usein kokemaa painonnousua, Karppinen tiivistää.

Liikunta ei vaikuta lepoenergiankulutukseen

Fyysinen aktiivisuus vähentää elimistön tulehdustasoja ja stressireaktioita. Ilmiö voi alentaa kehon massaan suhteutettua lepoenergiakulutusta ja selittää, miksi pelkkä liikunnan lisääminen pudottaa huonosti painoa. Väitöstutkimuksessa fyysisen aktiivisuuden yhteyttä aineenvaihduntamuuttujiin tutkittiin vertailemalla identtisiä kaksosveljeksiä, jotka erosivat toisistaan edeltävän kolmen vuoden fyysisen aktiivisuuden suhteen. Asetelmalla pystyttiin kontrolloimaan perimän ja lapsuuden kasvuympäristön vaikutukset. Veljesten lepoenergiankulutus ei kuitenkaan poikennut toisistaan.

— Liikunta ei lisää pitkällä aikavälillä päivittäistä kokonaisenergiankulutusta oletetussa määrin. Lepoenergiankulutuksen laskusta ei ole kuitenkaan vakuuttavaa näyttöä. On mielenkiintoista, miten vähän energiankulutuksen säätelystä tiedämme, Karppinen jatkaa.

Korkeampi rasvanpolttokyky ei kerro paremmasta verensokerin hallinnasta

Tehokkaan rasvanpolttokyvyn on ajateltu parantavan verensokerin säätelyä ehkäisemällä haitallisten rasva-aineenvaihdunnan välituotteiden kertymistä lihaksiin. Yhteyttä vaihdevuosien ja heikentyneen levon tai liikunnanaikaisen rasvan käytön välillä ei havaittu. Vaikka fyysisen aktiivisuuden suhteen toisistaan poikkeavat kaksosveljekset eivät eronneet toisistaan rasvan käytössä, oli runsaampi fyysinen aktiivisuus yhteydessä tehokkaampaan liikunnanaikaiseen rasvanpolttoon keski-ikäisten naisten joukossa.

Tehokkaampi rasvan käyttökyky ei kuitenkaan kertonut paremmasta verensokerin hallinnasta sokerirasituskokeen aikana.

— Rasvanpolttokyvyllä ei ole suurta suoraa vaikutusta verensokerin hallintaan. Aineenvaihduntaterveyden kannalta on tärkeintä syödä pitkällä aikavälillä omaa energiankulutustaan vastaavasti ja liikkua riittävästi, Karppinen selittää.

TtM Jari Karppisen liikuntalääketieteen väitöskirjan "Menopause, Physical Activity, and Whole-Body Metabolism with an Emphasis on Resting Energy Expenditure, Fat Oxidation, and Serum Metabolome” tarkastustilaisuus pidetään 16.6.2023 klo 12 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (C1). Vastaväittäjänä toimii professori Edward Melanson (University of Colorado, Yhdysvallat) ja kustoksena apulaisprofessori Eija Laakkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitöstilaisuutta voi seurata myös verkosta osoitteesta https://r.jyu.fi/dissertation-karppinen160623 Julkaisu on luettavissa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86917

Jari Karppinen on valmistunut ylioppilaaksi Paltamon lukiosta vuonna 2002, fysioterapeutiksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2015 ja terveystieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2018. Karppinen on työskennellyt väitöskirjatutkijana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2019 alkaen.

