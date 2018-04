Väitös:Terveysalan moniammatillinen koulutus edistää työelämässä tarvittavia tiimityötaitoja

Tutkimuksessa selvitettiin, miten yhdessä oppiminen sekä harjoittelu hyvinvointikeskuksessa edisti lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoiden moniammatillisia tiimityötaitoja, sekä millaisia kokemuksia potilailla ja perheillä oli moniammatillisesti toteutetuista opiskelijavastaanotoista.

Moniammatillisen koulutuksen kehittäminen on laaja globaali ilmiö. Ihmisten terveys- ja hyvinvointitarpeet ovat mutkistuneet, eivätkä eri ammattiryhmät enää yksin pysty niihin vastaamaan.

Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin lääketieteen ja terveydenhuollon eri perustutkinto-ohjelmille moniammatillinen opetussuunnitelma. Harjoittelujaksoilla sekä diabetesvastaanotolla että äitiys- ja lastenneuvolassa opiskelijat oppivat moniammatillisia taitoja, kuten potilaskeskeisyyttä, kommunikointia ja tiimityöskentelyä. He saivat kokonaiskuvan terveyskeskustyöstä ja ennaltaehkäisevistä palveluista sekä omista ammatillisista rooleistaan niissä.

Opintojen alkuvaiheen moniammatillisella kurssilla oppiminen korreloi suoraan opiskelijoiden aktiivisuuteen ja kommunikointiin verkkoalustan tehtävissä. Opiskelijoiden asenteet yhdessä oppimiseen olivat positiivisia. Samanaikaisesti opiskelijoiden ammattialakohtaiset sekä moniammatilliset taidot kehittyivät ja luottamus yhdessä työskentelyyn lisääntyi.

Potilaat ja perheet olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun opiskelijavastaanotoilla. ”Palaute oli erittäin myönteistä. Juuri se osoittaa päättäjille ja palvelujärjestelmälle moniammatillisen koulutuksen ja työkäytäntöjen kehittämisen tärkeyden” kertoo TtM, KM Tiina Tervaskanto-Mäentausta.

Moniammatilliset tiimityötaidot hyödyttävät sekä nykyisiä että tulevia terveysalan ammattilaisia toteuttamaan ja kehittämään asiakaslähtöistä työtä yhteistyössä korkeakoulujen ja työelämän palveluorganisaatioiden kanssa.

---

Terveydenhuollon maisteri, kasvatustieteen maisteri Tiina Tervaskanto-Mäentausta väittelee Oulun yliopistosta perjantaina 20.4.2018. Terveydenhuollon koulutuksen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on: Interprofessional education during undergraduate medical and health care studies (Moniammatillinen koulutus lääketieteen ja terveydenhuollon tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa). Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Kääpä Turun yliopistosta ja kustoksena professori Anja Taanila. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla (Aapistie 5A) Leena Palotie -salissa (101A) klo 12.