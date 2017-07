Vakuutusalan konkari Paula Salonen aloittaa Aalto EE:n Senior Advisorina

12.7.2017 15:54 | Aalto EE

Aalto University Executive Education (Aalto EE) on nimittänyt Paula Salosen Senior Advisoriksi. Salosella on pitkä ura vakuutusalan ylimmissä johtotehtävissä, joista viimeisin on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtajuus vuosina 2013 – 2016. Koulutukseltaan Salonen on juristi.

Paula Salosella on myös laaja kokemus hallitustyöskentelystä rahoitus- ja vakuutusalalla. Tällä hetkellä hän toimii Vakuutustiedon kehittämissäätiön sekä vastikään Aalto EE:n omistukseen siirtyneen FINVA Finanssikoulutus Oy:n hallituksen puheenjohtajana. - Jotta yrityskaupan mahdollistama tiiviimpi yhteistyö pohjoismaisen finanssisektorin kanssa toteutuu, on meidän varmistettava strategisen tason toimialaosaaminen. Paulan kokemus ja näkemys muutosta elävästä vakuutustoimialasta on meille arvokas, sanoo toimitusjohtaja, professori Pekka Mattila. Samalla Paula Salonen nimitettiin FINVA Finanssikoulutus Oy:n uuden hallituksen jäseneksi. Lisätietoja Pekka Mattila

Toimitusjohtaja, professori (professor of practice)

Aalto University Executive Education Oy

Puhelin: 040 738 7221

pekka.mattila@aaltoee.fi

