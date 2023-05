Välimatkat liikuntapaikoille eivät ole este liikunnallisille iäkkäille ihmisille

Tutkimus osoitti, että liikunnalliset ikääntyneet henkilöt käyvät sekä sisäliikunta- että ulkoliikuntapaikoissa, jotka voivat sijaita melko kaukana kotoa. Esimerkkejä ulko- ja sisäliikuntapaikoista ovat muun muassa yleiset puistot, lähiliikuntapaikat, urheilukentät, kuntosalit ja uimahallit.

Vähemmän liikkuvat henkilöt sen sijaan käyttävät yleensä vain joko sisä- tai ulkoliikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat lähellä kotia. Lähellä sijaitsevat liikuntapaikat olivat useammin asuin- ja metsäalueilla, kun taas kauemmat kohteet olivat palveluiden alueilla. Etenkin vähemmän liikkuville ihmisille lyhyt välimatka liikuntapaikkoihin saattaa olla liikkumisen edellytys.

– Liikkumisen kannalta suotuisissa ympäristöissä ja etäisyydellä sijaitsevat liikuntapaikat saattavat motivoida iäkkäitä ihmisiä lähtemään liikkumaan kodin ulkopuolelle, toteaa väitöskirjatutkija Essi-Mari Tuomola Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Tuomolan mukaan asuinalueiden lähellä on tärkeää panostaa liikkumisen edistämiseen, kuten katujen kuntoon, lähiliikuntapaikkoihin ja palveluiden saavutettavuuteen

– Lisäksi viheralueiden, kuten puistojen ja muiden metsäalueiden, ylläpitäminen on tärkeää vähän liikkuvien kannalta.



Tutkimukseen osallistui 901 iältään 75–85-vuotiasta henkilöä Jyväskylän ja Muuramen alueelta. Ikääntyneiden henkilöiden liikuntapaikkoja selvitettiin internetpohjaisella karttakyselyllä. Tutkimusta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion Säätiö, Suomen Akatemia sekä Euroopan tiedeneuvosto. Julkaistu tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettua Aktiivisen ikääntymisen paikat -projektia.

Alkuperäinen artikkeli

Tuomola, Essi-Mari, Keskinen, Kirsi E., Hinrichs, Timo, Rantanen, Taina, & Portegijs. Erja. (2023). Older Adults’ Self-Reported Physical Activity and Distance to and Land Use Around Reported Physical Exercise Destinations. Journal of Aging and Physical Activity. Advance online publication. https://doi.org/10.1123/japa.2022-0105

Lisätietoja:

Essi-Mari Tuomola

väitöskirjatutkija, liikuntatieteellinen tiedekunta

essi-mari.m.k.tuomola@jyu.fi

+358401857370