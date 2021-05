Valkoposkihanhet pääosin vielä lähtökuopissa, ensi viikolla odotettavissa enemmänkin tulijoita

Jaa

Suurin osa valkoposkihanhista on yhä talvehtimisalueilla Luoteis-Euroopassa. Loppuviikon suotuisat tuulet ja ensi viikon lämpimät säät todennäköisesti houkuttelevat suuriakin hanhimääriä lähtemään muuttomatkalle.

Valkoposkihanhien liikehdintä on ollut monen muun lintulajin tavoin hyvin vähäistä – pääosa linnuista on edelleen talvehtimisalueilla. Kylmä säätyyppi on vaikuttanut edelleen sekä Suomessa että valkoposkihanhien talvehtimisalueella Vattimeren rannikon tuntumassa Hollannista Tanskaan.

Hollantilaisten ja saksalaisten satelliittilähettimin valjastamista noin 40 hanhesta valtaosa on edelleen Hollannissa, Saksassa ja Tanskassa. Suomessa on havaittu yksi lähettimellä valjastettu hanhi ja Länsi-Virossa sekä Etelä-Ruotsissa molemmissa kaksi.

Suomessa on edellisen viikon aikana havaittu melko vähäistä valkoposkihanhien muuttoa. Suurin muuttajamäärä on Espoosta, josta laskettiin tiistaina 6000 muuttavaa. Yli tuhannen valkoposkihanhen paikalliskerääntymiä on havaittu Päijät-Hämeen – Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson peltoalueilla sekä Parikkalassa. Kevään suurin kerääntymä on 28.4. Kouvolan Teutjärveltä yöpymälennolta lasketut 13 700 hanhea.

Pohjois-Karjalaan on ehtinyt vasta pari reilun sadan yksilön valkoposkihanhiparvea. Vuosi sitten tähän aikaan valkoposkihanhia oli Pohjois-Karjalassa parissa paikassa yli tuhannen yksilön kerääntymät ja Suomen suurin määrä oli 18 000.

Suomessa on edelleen selvästi enemmän metsä- ja tundrahanhia kuin valkoposkihanhia. Metsä- ja tundrahanhet ovat pysyneet valtaosin samoilla alueilla eteläisessä Suomessa kuin viikko sitten. Vastatuulet eivät ole innostaneet niitä jatkamaan muuttoaan.

Mutta mitä tuo seuraava viikko tullessaan, joko laahaava kevät edistyisi hiukan nopeampaan tahtiin? Ilmatieteen laitoksen tutkijan Jarmo Koistisen ennuste:

”Valkoposkihanhien muuttosää Hollannin seudulta kohti Itämerta ja Baltiaa ei ole aluksi hyvä (myrskyä, sadetta tai luoteistuulta), mutta sen jälkeen paranee selvästi. Lounainen, sopiva myötätuulivirtaus kestää Pohjanmeren rannoilla torstain sekä lauantaiaamusta sunnuntai-iltaan, minä aikana linnut ehtisivät Itämerelle. Siellä ja Baltiassa lämmin myötätuulivirtaus jatkuu ennusteissa etelän ja lounaan väliltä ensi viikon tiistaihin, jopa keskiviikkoon asti, minkä mukana suuria hanhimääriä voisi helposti päästä Viroon ja Suomeen asti. Viimeaikaisten kylmien säiden vuoksi oraan kehitys Baltiassa voi kuitenkin olla niin huono, että linnut pysähtyvät jo alueen eteläosiin odottelemaan.”

On muistettava kasvava epävarmuus pitkissä ennusteissa ja toisaalta keväällä linnuille voi riittää surkean muuttosään pienikin parantuminen aloittamaan liikehdinnän. Valkoposkihanhia on pian odotettavissa Kaakkois- ja Itä-Suomen pelloille isoja määriä.

Hanhitilanneraportti on koottu BirdLifen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteistyönä

Lähteet: BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelu, Netherlands Institute of Ekology ja www.Blessgans.de