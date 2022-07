Valkoposkihanhien määrä pääkaupunkiseudulla pysyi ennallaan

Merellä sinilevää edelleen runsaasti, järvien tilanne normaalia parempi 21.7.2022 13:17:10 EEST | Tiedote

Merialueiden huono sinilevätilanne jatkuu. Sinileväesiintymiä on nyt kaikilla merialueilla. Runsaasti sinilevää on havaittu erityisesti Saaristomeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla. Järvien tilanne on edelleen tavallista parempi, mutta havaintoja on tehty viime viikkoa useammalla havaintopaikalla.