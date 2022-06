Valmistuneiden juhlat palaavat yliopiston kampuksille

Suomen ensimmäinen volumetrinen kaappausstudio tekee virtuaalitodellisuudesta yhä aidompaa 3.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen ensimmäinen volumetrinen kaappausstudio on pystytetty Tampereen yliopiston CIVIT (Centre for Immersive Visual Technologies) -tutkimuskeskuksen tiloihin. Volumetrinen kaappaustekniikka kuvaa kohteesta, kuten esineestä tai jopa liikkuvasta ihmisestä, reaaliaikaisen 3D-mallin, jota voi tarkastella mistä suunnasta tahansa. Studio on tarkoitettu esimerkiksi tutkimuksen, media-alan, esittävän taiteen ja kuntoutuksen käyttöön.