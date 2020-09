Valtakunnallista Opi museossa -viikkoa vietetään ensi viikolla

Koululaisille ja opiskelijoille suunnattu Opi museossa -viikko järjestetään yhdettätoista kertaa 6.-9.10.2020. Tänä vuonna viikon teemana on saavutettavuus. Museot järjestävät viikon aikana monenlaista ohjelmaa ja tarjoavat monipuolisia digitaalisia aineistoja oppilaitosten käyttöön.

Valtakunnallista koululaisten ja opiskelijoiden Opi museossa -viikkoa vietetään tutustumalla museoihin oppimispaikkoina. Viikon aikana koululaisille ja opiskelijoille suunnattua ohjelmaa järjestetään monissa museoissa. Vuoden teeman mukaisesti museot tarjoavat myös helposti saavutettavia, digitaalisia oppimateriaaleja, pelejä, videoita ja virtuaaliopastuksia luokkahuoneissa hyödynnettäviksi.

Yhteensä 53 museota on mukana kampanjaviikossa. Alle on koottu kiinnostavia poimintoja viikon ohjelmasta. Kokonaisuudessaan museoiden tapahtumat on koottu Opi museossa -tapahtumakalenteriin, jossa niitä voi hakea alueittain sekä päivä- ja museokohtaisesti. Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuramaan teemaviikon ohjelmaa.

Museot tarjoavat monenlaista ohjelmaa Opi museossa -viikolla

Koululuokat voivat vierailla Digimuseossa omasta luokkahuoneesta käsin. Digimuseo tarjoaa ilmaisia virtuaaliopastuksia koululuokille Apteekkimuseo ja Qwenselin taloon sekä Maatalousmuseo Sarkaan. Opastus kestää yhden oppitunnin verran. Digimuseon muihin museoihin ja sisältöihin voi tutustua ilman opastusta maksuttomasti.

Vaasan kaupungin museot tarjoavat opiskelijoille ilmaisen sisäänpääsyn keskiviikkona 7.10.2020 Kuntsin modernin taiteen museoon sekä opastetun kierroksen uuteen Sääennuste tulevaisuudelle -näyttelyyn. Museo on avoinna klo 11-17. Opastetut kierrokset järjestetään klo 15 suomeksi ja klo 16 ruotsiksi.

Tekniikan museo osallistuu Opi museossa -viikkoon lähettämällä kaksi vesiteemaista livelähetystä. Tiistain 6.10. klo 10 lähetys käsittelee vesivoiman käyttöä ja hyödyntämistä. Perjantain 9.10. klo 10 lähetys koskee veden siirtämistä, kulutusta ja vesijalanjälkeä. Noin 15 minuutin mittaiset livelähetykset on suunniteltu johdantoteemoiksi erityisesti yläkoulujen opetukseen. Lähetysten seuraaminen on maksutonta.

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa järjestetään opastuksia Inkunaabelista sähkökirjaan -näyttelyyn. Pukstaavin päänäyttely kertoo suomalaisen kirjan tarinan. Tarina alkaa 1400-luvun lopulta ja jatkuu tähän päivään. Maksuttomat opastukset ovat suunnattu alakouluille. Opastuksen kesto on noin 30 minuuttia.

Ensi keväänä 2021 avautuva Sodan ja rauhan keskus Muisti tarjoaa digitaalisen oppimateriaalin monilukutaidon opettamiseen. Ikkunoita sotaan –materiaali vertailee jatkosodassa otettuja virallisia ja epävirallisia valokuvia. Ilmaisen materiaalin löytää Muistin nettisivuilta.

Viikon päättää Kansallismuseon perjantaina 9.10. klo 10 tarjoama livestriimattu opastus, Suomen historia tutuksi. Opastuksella tutustutaan selkeällä suomen kielellä Suomen historiaan ja kulttuuriin viimeisen sadan vuoden aikana. Opastusta voi seurata maksutta suorana verkkoselaimella. Oppaalle voi lähettää kysymyksiä lähetyksen kommenttikentässä. Opastus kestää 30-40 minuuttia.

Opi museossa -viikko on tänä vuonna osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa.