Valtatietä 10 päällystetään Liedon Vanhalinnassa loppuviikon aikana

Valtatiellä 10 suoritetaan päällystystöitä ilta- ja yötyönä reilun kilometrin pituiselle osuudelle Liedossa. Töiden oletetaan loppuvan olosuhteiden salliessa perjantaiaamuun mennessä.

Päällystystyöt alkavat keskiviikkoiltana ja valmistuvat perjantaiaamuun mennessä. Työkohde on vähän runsaan kilometrin mittainen osuus Liedon ja Kaarinan kuntarajan ja Hakkisten liittymän välillä. Tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus.

Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Töitä tehdään myös asioimisliikenteen aikaan iltaisin, jolloin tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulua, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella.

Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902