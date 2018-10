”Vanhemmat eros, oliko siinä järkee?” Uusilla #100asiaaerosta -verkkosivustoilla nuoret tukevat toisiaan/”Föräldrarna separerade” ”Fatta!!!” - På den nya sidan #100sakeromseparation ger unga stöd till varandra

Vanhempien ero on nykyisin tavallista, mutta se ei tee siitä helpompaa lapsille ja nuorille. Jotta eroa ei tarvitse miettiä yksin, lapsille ja nuorille avataan 10.10. vertaistukea tarjoavat verkkosivustot www.nuortennetti.fi/100asiaaerosta ja www.nuortennetti.fi/100sakeromseparation. Sivuilla nuoret itse vastaavat toistensa kysymyksiin. Lisäksi vastauksia on kerätty ammattilaisilta.

Erotilanteessa nuoret pohtivat esimerkiksi sitä, voivatko he puuttua vanhempien jatkuvaan riitelyyn, onko heissä syytä eroon tai miksi vanhempi hankkii uudessa suhteessa lapsen, kun vanhemman aika ei tunnu riittävän edes hänelle. Uusperheen erotessa nuori voi pelätä menettävänsä itselleen tärkeän aikuisen.

#100asiaaerosta -verkkosivujen aineisto on poikkeuksellinen, sillä ensimmäistä kertaa järjestöt (ks. lista tiedotteen lopussa) julkaisevat lasten ja nuorten ajatuksia yhdessä. Uusilta verkkosivuilta löytyy kysymysten lisäksi myös nuorten tekemiä kuvia, videoita ja tekstejä erosta ja siihen liittyvistä tunteista.

-Vertaistuki vanhempien erotessa on tärkeää siksi, että et ole niiden asioiden kanssa yksin. Verkossa kynnys hakea tukea ei ole niin korkea, kun voi etsiä tietoa vaikka omalla puhelimella bussissa. Jostain tapaamisesta on helpompi luistaa, sanoo aineistoa tekemässä ollut nuori.

Lasten ja nuorten kysymykset on kerätty Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimen ja netin yhteydenotoista. Vastaajina ja muun materiaalin tekijöinä toimivat vanhempien eron kokeneet nuoret eri puolilta Suomea. Aineisto löytyy myös ruotsiksi.

”Oonko ees tärkee” - välittääkö kukaan musta?

Nuoret haluavat rohkaista lapsia ja nuoria puhumaan eroon liittyvistä ajatuksista ja tunteista ääneen: ”Älä jää hautomaan yksin”. Verkkosivujen aineiston avulla halutaan kannustaa myös aikuisia puhumaan erosta yhdessä nuorten kanssa.

- Me nuoret katsotaan asioita hieman eri vinkkelistä kuin aikuiset ja jäädään liian usein huomiotta, kertoo aineistoa tekemässä ollut nuori.

#100asiaaerosta -sivustoista hyötyvätkin nuorten lisäksi myös vanhemmat ja tukipalveluja tarjoavat ammattilaiset saadessaan tutustua nuorten kysymyksiin ja ajatuksiin eroon liittyen.

Linkit verkkosivustoille

www.nuortennetti.fi/100asiaaerosta ja www.nuortennetti.fi/100sakeromseparation

Lisätietoja

kehittämissuunnittelija Minna Lahdensivu

Pääkaupunkiseudun Lape -hankkeen perhekeskus -osakokonaisuus

puh. 040 587 5764

Barnavårdsförningen Anne Bjaerre

Sakkunnig inom barn- och familjearbete (ruotsiksi)

040 771 0152

Yhteydenotot nuoriin Yhden Vanhemman Perheiden Liiton hankepäällikkö Terhi Rapelin kautta

puh 040 186 3421

Sosiaalinen media: #100asiaaerosta

Mukana hankkeessa:

Aloite verkkosivujen materiaalin tuottamisesta syntyi Vantaan kaupungin LAPE-hankkeen perhekeskustyöryhmistä. Mukaan toteutukseen kutsuttiin useita järjestöjä, jotka tarjoavat eropalveluita lapsille ja nuorille:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Vantaan kaupungin perheneuvolatoiminnan yksikkö

Ensi- ja turvakotien liitto

Barnavårdsföreningen

Nicehearts ry

Kasvatus- ja perheneuvonta - Kasper ry

Vaasan ensi ja turvakoti ry, ero lapsiperheessä pohjanmaa- hanke

MLL Tampereen osasto ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Pääkaupunkiseudun LAPE-perhekeskus, Lapsen paras yhdessä enemmän -hanke

Otsikoiden poiminnat: Kasvatus- ja perheneuvonta - Kasper ry:n nuorten erotyöpajassa tehdystä räpistä

Att föräldrar skiljer sig är nu för tiden vanligt, men det gör inte saken lättare för barn och unga. För att barnen och ungdomarna inte ska behöva fundera över upplevelserna ensamma öppnar vi 10.10 nätsidor på adresserna www.nuortennetti.fi/100asiaaerosta och www.nuortennetti.fi/100sakeromseparationoch. På sidorna där unga själva svarar på varandras frågor får man stöd av andra vars föräldrar separerat. Också professionella har svarat på ungdomarnas frågor.

När föräldrarna skiljer sig funderar de unga t.ex. på om de ska blanda sig i föräldrarnas många gräl, är det deras fel att det blir skilsmässa eller på varför en förälder skaffar ett barn till i ett nytt förhållande när tiden inte ens verkar räcka till för hen. Separation i nyfamiljen kan betyda att den unga mister relationen till en viktig vuxen.

Materialet på #100sakeromseparation är unikt för att flera organisationer tillsammans (se lista i slutet av meddelandet) publicerar ungdomarnas tankar. På de nya nätsidorna finns också bilder, videon och texter om skilsmässan och känslorna som den väcker.

Stödet av andra som upplever liknande saker är viktigt för att man inte ska behöva bära på allting själv. Det är lätt att söka stöd på nätet t.ex. via sin telefon när man sitter i bussen. En av dom unga som varit med och gjort innehållet på sidorna säger att det ibland kan vara lätt att smita undan en inbokad träff

Barnen och ungdomarnas frågor har sammanställts av kontakttaganden som via telefon och via nätet kommit till Mannerheims Barnskyddsförbund. Svaren på frågorna och det övriga materialet på sidorna står unga runt om i Finland för. Materialet finns också på svenska.

”Bryr sig nån om mig längre?” ”Är jag ens viktig?”

Dom unga vill uppmuntra andra till att tala om sina tankar och känslor om skilsmässan. ”Ensam är inte stark” Genom innehållet på websidan vill vi också påminna de vuxna om att tala med ungdomar om föräldrarnas skilsmässa.

”Vi som e unga ser saker ur en lite annan vinkel än dom vuxna och det händer alltför ofta att ingen lägger märke till oss ” säger en av de unga som varit med och skapat materialet

#100sakeromseparation ger också föräldrar och professionella som träffar unga i sitt arbete nyttiga insikter om vilka frågor och tankar de unga går och bär på om sina föräldrars separation

Länkarna

www.nuortennetti.fi/100asiaaerosta ja www.nuortennetti.fi/100sakeromseparation

Mera info ger:

kehittämissuunnittelija Minna Lahdensivu

Pääkaupunkiseudun Lape -hankeen perhekeskus -osakokonaisuus

p. 040 587 5764

Barnavårdsförningen Anne Bjaerre

Sakkunnig inom barn- och familjearbete (ruotsiksi)

p. 040 771 0152

Yhteydenotot nuoriin:Yhden Vanhemman Perheiden Liiton hankepäällikkö Terhi Rapelin kautta

p. 040 186 3421

sosiaalinen media: #100asiaaerosta

Samarbetsparter i projektet

Initiativet till att producera materialet togs av Vanda stads arbetsgrupp för familjecenterverksamhet inom LaPe projektet. Ett flertal föreningar som erbjuder service åt familjer där föräldrarna separerat bjöds in för att delta i arbetet.

Rubrikerna,

har delvis tagits ur en rapp som unga som deltagit i en work shop för unga med skilda föräldrar skrev. Arrangör var Kasper ry.