Vanhemmat pelkäävät: Osataanko kouluissa hoitaa anafylaksiaa?

Allergia-, iho- ja astmaliiton joulukuussa 2022 toteuttamaan kyselyyn vastasi 50 vanhempaa, joiden lapsilla on riski saada anafylaktinen reaktio altistuessaan jollekin allergeenille. Anafylaksia on äkillinen ja henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio. Riski saada anafylaksia on 0,4 prosentilla väestöstä.



Kyselyn perusteella osa vanhemmista pelkää, että lapsi saa koulussa anafylaktisen kohtauksen eikä koulussa osata hoitaa sitä oikein. Vastanneista 61,2 prosentilla oli pelkoja lapsen koulunkäynnistä ja 20,4 prosenttia koki pelkoja jonkin verran.



– Osataanko koulussa varmasti huomioida anafylaksia ja toimia oikein kohtauksen sattuessa? Adrenaali-injektorilla pistäminen on tärkeä taito ihan jokaiselle, kertoo kyselyyn vastannut vanhempi.



Vanhempien peloista huolimatta yhteistyö koulujen kanssa sujuu yleensä hyvin ja anafylaksiariski otetaan kouluissa tosissaan. Vastanneista 39,6 prosenttia kertoi yhteistyön anafylaksian suhteen sujuneen hyvin ja 33,3 prosenttia jokseenkin hyvin. Lapsen anafylaksiariski oli koulussa otettu 34 prosentin mielestä tosissaan, 36 prosentin mielestä jokseenkin tosissaan.



– Opettajat tekevät arvokasta työtä. Tiedän, että opettajilla on miljoona asiaa muistettavana ja huolehdittavana muutenkin, joten yritän vanhempana muistaa infota ajoissa tarvittavat käytännöt lapseni allergiasta, eräs vanhempi kertoi yhteistyöstä.

Anafylaksian ensiapu on adrenaliini

Lapsilla yleisin anafylaksian aiheuttaja on jokin ruoka-aine, kuten pähkinät, maito ja kananmunat. Anafylaksiassa oireet alkavat nopeasti ja se vaatii välitöntä hoitoa. Tyypillisiä oireita ovat iho-oireet kuten nokkosihottuma, ihon kutina tai turvotus, hengityselinten oireet kuten hengitysvaikeus, yskä ja limaisuus, verenkiertoelimistön oireet kuten sydämen tykyttely tai verenpaineen lasku sekä suoliston ja vatsan alueen oireet. Ilman ensiapua oireet etenevät ja pahenevat ja aiheuttavat henkilölle kuoleman vaaran.



Ensihoitona anafylaksiassa käytetään adrenaliinia, joka pitää antaa heti oireiden ilmaantuessa. Anafylaksiariskisellä on mukanaan lääkärin määräämät omat helppokäyttöiset adrenaliini-injektorit. Kun adrenaliinipistos on annettu, tulee sen jälkeen soittaa hätäkeskukseen, numeroon 112.



Allergia-, iho- ja astmaliitto järjestää opettajille koulutusta anafylaksiasta verkossa 8.2.