Vankiloissa aloitetaan tekoälyn kehittäminen

Mukana kokeilussa on neljä vankilaa eli Helsingin, Hämeenlinnan, Sukevan ja Turun vankila, joissa työhön on tässä vaiheessa varattu yhteensä 12 työasemaa. Uudenlainen työtoiminnan muoto modernisoi vankiloiden työtoiminnan tarjontaa ja opettaa vangeille digitaitoja, joita tarvitaan opiskelu- ja työelämässä sekä yhteiskuntaan integroitumiseksi. Osallisuus yhteiskunnassa edellyttää nykyisin yhä enemmän digitaitoja, kun palvelut siirtyvät sähköisiksi / verkkoon. Metroc ostaa tekoälyn kehitystyötä Rikosseuraamuslaitokselta ostopalveluna, ja vangit saavat tekoälyn kehittämiseen liittyvistä työtehtävistä samanlaisen korvauksen kuin muustakin työtoiminnasta.

- Tekoälyn kouluttaminen on työnä sellaista, että sitä on mahdollista tehdä suljetuissa olosuhteissa, eikä se edellytä suuria tiloja tai investointeja. Se on mahdollista opettaa vangille lyhyessä ajassa, mikä mahdollistaa myös lyhyttä rangaistusta suorittavien vankien osallistumisen. Vankeja voi motivoida mahdollisuus osallistua modernimpaan työtoimintaan kuin perinteisesti on voitu vankiloissa tarjota, kertoo erityisasiantuntija Satu Rahkila.

Rikosseuraamuslaitos haluaa kehittää vankien työtoimintaa ja mahdollistaa vangeille nykyaikaisia työtehtäviä. Vankiloissa on jo aiemmin kokeiltu tekoälyn koulutusta yhdessä aiemmassa projektissa. Kokemukset olivat myönteisiä ja vahvistivat vastaavan tyyppisen työn soveltuvuutta vankiloihin.

Vangit oppivat ymmärtämään rakennusalaa Suomessa

Digitaitojen lisäksi Metroc opettaa vangeille rakennusalan perusteita muun muassa millaisia rakennushankkeita on Suomessa, millaisia toimijoita on tyypillisessä rakennushankkeessa ja millaisia vaiheita on eri rakennushankkeissa. Perehdytyksen jälkeen vankien tehtävä on kouluttaa tekoälyä ja löytämään oikeita tietoja rakennushankkeisiin liittyvistä teksteistä.Työtehtävät sisältävät tekstisisällön tulkitsemista ja vastaamista rakennusalaa koskeviin kysymyksiin, kuten “Onko tässä dokumentissa hyväksytty rakennuslupa” tai “Onko tässä dokumentissa hankkeen urakoitsija valittu”. Tekoälyn kouluttaminen tapahtuu toistoilla ja kysymyksiin vastaamisella.

- Tekoälyn kehittämiseksi ihmisten täytyy opettaa tietokoneelle malleja, miten tietokoneohjelma voi tulkita rakentamiseen liittyvää dokumentaatiota. Tämä onnistuu antamalla tietokoneelle opetusaineistoa ja oikeita vastauksia., kertoo Metrocin toimitusjohtaja Jussi Virnala.

Vankiloissa on useita tekoälyyn liittyviä projekteja

Vankityöllä on tärkeä merkitys vangin tukemisessa kohti rikoksetonta elämää ja yhteiskuntaan integroitumista. Kaikki vankiloissa järjestettävä palvelu, toiminta ja kuntoutus toimii polkuna rikoksettomaan elämään. Koronapandemian aikana ja Älykäs vankila -hankkeessa tapahtuneen kehittämisen myötä myös digipalvelut ja vankien digitaitojen lisääminen ovat tulleet edesauttamaan vankeja moderniin yhteiskuntaan integroitumisessa.

- Älykäs vankila -hankkeessa on toteutettu Suomen ensimmäinen älyvankila eli Hämeenlinnan uusi naisvankila, jossa digipalveluiden käyttö tapahtuu suoraan sellistä sellipäätteillä. Tekoälytyö tuodaan tässä pilotissa kokeiluun myös Hämeenlinnan älyvankilaan”, toteaa Älykäs vankila -hankkeen projektipäällikkö Pia Puolakka.

Digiprojektien lisäksi vankiloissa on aiemminkin ollut tekoälyyn liittyviä hankkeita ja vangeilla on mahdollisuus opiskella Helsingin yliopiston nettikursseja tekoälystä.

Metroc on kansainvälistyvä teknologiayhtiö, joka kehittää tietopalveluita rakennusalan yrityksille. Rikosseuraamuslaitos ja Metroc Oy:n ovat sopineet yhden vuoden pilottiprojektista.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Pia Puolakka, puh. 050 528 9042

Erityisasiantuntija Satu Rahkila, puh. 050 327 6821

Metroc Oy:n toimitusjohtaja Jussi Virnala, jussi.virnala@metroc.ai, puh. 040 549 3107