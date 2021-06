Vantaan vankilan toiminnassa laajoja lyhytaikaisia rajoituksia koronaviruksen takia

Vantaan vankilassa on todettu vankilan sisäinen koronavirustartunta virkamiehillä. Tilanteen laajuus ei ole vielä selvillä, mutta laajemman leviämisen vaara on ilmeinen. Vankilassa rajoitetaan ta­paa­mis­ia ja toi­min­to­ja 28.6.2021-12.7.2021. Val­vo­mat­to­mat ta­paa­mi­set kes­key­te­tään 19.7. saak­ka ja poistumisluvat 12.7. saakka. Rajoituksista luovutaan välittömästi, kun rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä. Rajoitustoimet on tarkoitettu lyhytkestoisiksi ja vain tilanteen selvittämisen ajaksi.

koronavirus

Rajoitustoimenpiteet tehdään ehkäisemään tartuntojen leviämistä. Vankiterveydenhuollon yksikön asiantuntijalausunnon mukaan riski leviämiselle on merkittävä ja rajoittaminen on välttämätöntä. Vantaan vankilan perustehtävänä on tutkintavankeuden toimeenpano ja vankikuljetus. Vankilassa on 185 vankipaikkaa. Nyt tehdyt rajoitukset koskevat vankeusvankien lisäksi myös tutkintavankeja. - Tilanteessa on mahdollisuus sille, että tarttunut virusmuoto on niin sanottua Delta-varianttia. Vantaan vankilassa rokotekattavuus on edelleen alhainen. Tästä syystä vankilan toimintaa ja ulkopuolisia kontakteja rajoitetaan suhteellisen laajasti. Rajoitustoimilla suojataan sekä vankeja että vankien omaisia, tarkentaa Rikosseuraamuslaitoksen valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi. Kaikissa vankiloissa on tehty valmiussuunnitelmat koronaepidemian varalle. Rikosseuraamuslaitoksen valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta aktiivisesti. Tarvittaessa varaudutaan uusiin toimenpiteisiin yksiköissä lakia noudattaen.



