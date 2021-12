Vappu ja Ilkka Taipaleella - matkakertomuksia kuuden vuosikymmenen ajalta

Taipaleiden kiinnostus kansainväliseen yhteistyöhön virisi varhain 1960-luvun alussa, ja sitä perua ovat monet pitkäaikaiset ystävyyssuhteet. Pariskunnan Latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan ja Aasiaan suuntautuneet matkat ovat olleet kaukana lomailusta tai huvimatkailusta. Matkanteolle on aina tavoitteita, eivätkä ne ole olleet tavanomaista turismia vaan maailmanparantamista.

Melkein aina matkoihin on kuulunut tutustumiskäynti vankilaan tai mielisairaalaan. Reissuilla tavataan ministereitä, professoreita, asunnottomia, nobelisteja, mieleltään sairastuneita ja vankeja. Maisemat vaihtuvat, olosuhteet muuttuvat – ihmisiä yhtä kaikki.

Vappu ja Ilkka Taipale ovat molemmat julkaisseet lukuisia teoksia. Taipaleella on ensimmäinen kirja, jonka aviopari on kirjoittanut yhdessä.

Vappu Taipale on lasten- ja nuorisopsykiatrian- ja Ilkka Taipale joukkolääketieteen dosentti. Vappu on aiempi ministeri, pääjohtaja ja kansainvälisen Lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestön co-presidentti ja nykyinen HelpAge Internationalin hallituksen jäsen ajaen vanhojen ihmisten asiaa. Ilkka on aiempi Rauhanliiton toiminnanjohtaja, kansanedustaja, Järvenpään sosiaalisairaalan ja Kellokosken sairaalan ylilääkäri sekä nykyinen Helsingin kaupunginvaltuutettu.