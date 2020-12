Varsinaissuomalaiset yritykset odottavat tulevaa vuotta pelonsekaisin tuntein – koronan aiheuttama talouskriisi ei ole helpottanut

Turun kauppakamarin jäsenyritysten näkemys sekä hallituksen koronaepidemian hoidon että epidemian aiheuttaman talouskriisin hoidon onnistumisesta on parantunut alkusyksystä. Noin kaksi kolmesta vastaajasta arvioi, että hallitus on onnistunut koronapandemian hoidossa hyvin tai melko hyvin. Talouskriisin hoidon suhteen vastaajat ovat kriittisempiä. Runsas puolet vastaajista on sitä mieltä, että sen hoitamisessa hallitus on onnistunut huonosti tai melko huonosti. Tiedot selviävät kauppakamarin tuoreesta kyselystä.

Turun kauppakamarin jäsenet toteavat, että rajoituksia ei tulisi enää kiristää, vaan suojaustoimia tulisi tehostaa. Moni vastaaja kritisoi rajoitusten kohdentumista rajusti tiettyihin toimialoihin, mitä ei kuitenkaan ole huomioitu tukia jaettaessa. Rajoitusten sijaan suojaustoimia olisi voinut tehostaa nopeammin ja vaikuttavammin. ”Vastauksissa korostuu pelko siitä, että ensi keväästä on tulossa kuluvaa vuotta haasteellisempi. Vaikka rokote saataisiinkin käyttöön, niin yritysten tilauskirjat, kassat ja taseet ovat tyhjenemässä ja niiden palauttaminen vie aikaa. Lisäksi monet yritykset ovat siirtäneet maksuja ja velvoitteita ensi vuodelle, mutta tilanne ei silloin ole välttämättä yhtään tätä vuotta parempi”, sanoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo. Kyselyn perusteella yrityskentän talous ja odotukset oman tilanteensa kehittymisestä ovat pysyneet vakaina, joskin huonoina jo useamman kuukauden ajan. Varsinaissuomalaisista yrityksistä noin viidennes kokee konkurssiriskin nousseen merkittävästi, mikä on hieman pienempi osuus kuin koko maassa keskimäärin. Jopa kolme neljästä varsinaissuomalaisesta yrityksestä odottaa kuitenkin koronaepidemian vaikuttavan liikevaihtoonsa negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Runsas 40 prosenttia odottaa joutuvansa jossakin määrin lomautusten tai irtisanomisten tielle seuraavan kahden kuukauden aikana. ”Nämä luvut ovat huolestuttavia ja toivon, että päättäjät suhtautuvat niihin vakavasti ja kääntävät jokaisen kiven lomautusten ja irtisanomisten estämiseksi”, Leiwo toteaa. Vastaajat esittävät suoraa palkkatukea yhtenä ratkaisuna työpaikkojen säilyttämiseksi pahimman kriisin yli. Vientiyritykset erityisissä vaikeuksissa Erityisesti matkustusrajoitukset ja niistä johtuvat työntekijöiden liikkumisvaikeudet ovat haitanneet vientiyritysten toimintaa. Kun asiakastapaamisia ei voida hoitaa kasvokkain, on uusien tilausten ja sopimusten saaminen ollut erityisen hankalaa. Monen vientiyrityksen tilauskanta on tällä hetkellä olematon tai pelottavan pieni. Kuten eräs vastaaja toteaa: ”Teollisissa yrityksissä pahin on vielä edessä. Tilauskirjat ovat tyhjiä eikä parempaa ole näkyvissä.” Mikäli tilanne ei pikaisesti muutu, on edessä lomautuksia ja irtisanomisia. Tekemistä ei yksinkertaisesti ole, jos uusia tilauksia ja sopimuksia ei päästä neuvottelemaan kasvokkain. Eräs vastaaja ehdottaakin yhtenä ratkaisuna: ”Osa ensimmäisistä rokotteista voitaisiin suunnata vientiyrityksille siten, että esimerkiksi viisi prosenttia vientiyrityksen henkilöstöstä saisi mahdollisimman nopeasti rokotteen. Saisimme näin myynti- ja projektityöntekijöitä asiakkaiden luokse ja turvattua sen, että talous toipuu mahdollisimman ripeästi.” Kauppakamarien kysely tehtiin 1.12.2020. Kyselyyn vastasi 284 Turun kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ja kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6., 23.6., 2.9. ja 8.10.

