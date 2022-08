Vasta viisi prosenttia taloyhtiöistä siirtynyt huoneistotietojärjestelmään – takaraja jo ensi vuonna

Noin 1,5 miljoonan suomalaisen osakekirjat muuttuvat sähköisiksi – mikä isännöitsijää mietityttää? 11.7.2022 07:06:00 EEST | Tiedote

Isännöintiala on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä huoneistotietojärjestelmää, jonka päätavoite on luotettavasti ja kattavasti turvata tieto suomalaisten suurimmasta omaisuuserästä eli asunto-osakeyhtiöiden omistuksista. Muutos koskettaa noin 1,5 miljoonaa suomalaista, joilla on osakekirja pankissa tai piirongin laatikossa.