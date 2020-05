Vastuullisella yritystoiminnalla Keski-Pohjanmaan matkailusektori nousuun

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius selvitti kestävän matkailun tilaa ja kehittämistarpeita Keski-Pohjanmaan matkailuyrityksissä.

Keski-Pohjanmaan maakunnallisissa kehittämisasiakirjoissa matkailusektori on nostettu toimialakeskittymäksi, jota halutaan kehittää maakunnan aluetalouden elinkeinollisena tukijalkana. Lähtökohdat ovat haastavat, sillä maakunnan matkailusektori muodostuu suurelta osin pienistä ja sivutoimisesti johdetuista yrityksistä. Lähtökohtaisesti Keski-Pohjanmaa ei myöskään kuulu Suomen tunnetuimpiin matkailualueisiin. Toisaalta olosuhteiden puolesta maakunnasta on löydettävissä lähes kaikkea sitä, mitä suomalaisella matkailulla ylipäätään on maailmalle tarjottavanaan.

Matkailun kehittämisen globaalina haasteena ilmastonmuutoksen oloissa ja koronavirus COVID-19 -pandemian jälkeisenä aikana on vastuullisen ja turvallisen matkailutarjonnan kehittäminen. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on MAYKO-hankkeessa (Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla) selvittänyt vastuullisen matkailun hyödyntämismahdollisuuksia maakunnan matkailuyrityksissä. Erityisesti tarkastelun kohteina ovat olleet ympäristösertifiointi ja esteettömyys.

Selvitysten tuloksena Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on julkistanut kolme raporttia, jotka ovat avoimesti saatavissa alla olevista linkeistä:

Rosenqvist, Olli (2020). Selvitys matkailusektorin tilasta ja kehittämistarpeista Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkunnissa. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8141-9.





Harald, Mari & Olli Rosenqvist (2020). Selvitys ympäristösertifioinnin hyödyntämismahdollisuuksista Keski-Pohjanmaan matkailuyrityksissä. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8143-3.





Rosenqvist, Olli (2020). Selvitys esteettömyyden hyödyntämismahdollisuuksista Keski-Pohjanmaan matkailuyrityksissä. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8142-6.

Vastuullinen matkailu tarjoaa matkailuyrityksille ja koko toimintaympäristölle mahdollisuuksia mutta myös haasteita. Yritystoiminnan volyymia on saatava kasvatettua. Maakunnallisen yhteistyön avulla on mahdollista parantaa alueen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja mainetta matkailualueena. Maakunnallista matkailuyhteistyötä tulee syventää. Matkailusektorin alueellista koordinaatiota tulee parantaa niin, että kaikki tarjonta on mahdollisimman helposti matkailijoiden saavutettavissa.