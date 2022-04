Vastuullisuus on jatkossa tiivis osa Ifin strategiaa

Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö If on aktiivisesti vähentänyt päästöjään vuodesta 2008. Viime vuosina tahti on kiihtynyt.



- Vastuullisuus on nyt osa yhtiömme strategiaa. Kaikessa mitä teemme otamme huomioon, että toimimme aktiivisesti myös vastuullisemman yhteiskunnan hyväksi, kommentoi Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.



Viime vuonna If liittyi Science Based Targets ‑aloitteeseen (SBTi) ja sitoutui asettamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tällä hetkellä If työstää tavoitteita, jotka tähtäävät päästöjen vähenemiseen yrityksen sijoitusportfoliossa, päivittäistoiminnoissa sekä yhteistyökumppaneissa.



Vuoden 2021 aika If myös sisällytti ESG-vastuullisuustekijät (Environment, Social and Governance) riskien arviointiin. Tämä tarkoittaa, että yhtiön yritysasiakkaiden on noudatettava YK:n Global Compact ‑aloitteen ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevia periaatteita. Jos asiakasyritykset eivät pysty sitoutumaan liiketoimintansa kehittämiseen näiden periaatteiden mukaisesti, täytyy niiden ääritilanteessa löytää toinen vakuutusyhtiö.



- Meillä on vastuu ohjata ja motivoida yritysasiakkaitamme noudattamaan YK:n periaatteita, Thorsrud kommentoi.

Turva-akatemia torjuu sähköpaloja Suomessa

Tulipalo on yhä tavallisin ja vakavin yritysten kohtaamista omaisuusvahingoista, ja yhden kolmesta yrityksissä syttyvistä tulipaloista aiheuttaa sähkö. Ifin Turva-akatemia tarjoaa Suomessa yritysasiakkaille ainutlaatuisen palvelun, jossa kartoitetaan sähköpaloriskejä.



Kartoituksia on tehty vuodesta 2013 ja yhteensä yli 4 000 kappaletta, tähän kuuluu lähes 6 000 kiinteistöä ja yli 42 000 sähkökeskusta.



- Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme lisätä heidän tietämystään sähköpalojen vaaroista ja jakaa tietoa. Voimme kumppaniemme kanssa tehdä korjauksia jo paikan päällä tai annamme yrityksille toimintaohjeet, kertoo Turva-akatemian perustanut vahingontorjuntapäällikkö Jussi Lehtonen.



Kartoituksista on syntynyt myös mittava tietokanta, jonka avulla voidaan löytää yleisiä sähköturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä. If tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä kouluttaa asiakkaita havaintojen perusteella.

Suuryritysten päästövähennyksillä on suuri vaikutus

Ifin vastuullisuusraportti julkaistiin vain päivä IPCC’n (Intergovernmental Panel on Climate Change) ilmastonmuutoksen hillintään keskittyvän arviointiraportin jälkeen. Raportin mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävien toimien aikaikkuna on sulkeutumassa nopeasti.



- IPCC’n raportti osoittaa, että tilanne on vakava ja meidän on tehtävä enemmän. Pohjoismaiden suurimpana vakuutusyhtiönä haluamme osoittaa johtajuutta ja näyttää, kuinka suuri vaikutus sillä on, että suuret yritykset vähentävät päästöjä sijoituksissaan, toimitusketjuissa sekä omissa toiminnoissa. Meille on tärkeää toimia oikein, Thorsrud toteaa.

Nostoja vastuullisuusraportistamme:

Tavoitteemme on vähentää työmatkalentoja 50 % vuoteen 2019 verrattuna.

Ifin yhteistyökumppaneilleen laatien toimintaperiaatteiden ansiosta autokorjaamoissa uusiokäytettiin 3 400 tonnia metallia ja muovia.

26 000 kotitaloutta on tilannut Kunnon koti -talotarkastuksen. Ifin palvelu on ollut käytössä jo vuodesta 2012 lähtien ja tänä aikana tehdyissä 184 000 tarkastuksessa on pystytty säästämään 2 630 tonnia hiilidioksidipäästöjä (IVL Swedish Environmental Instituten tutkimus).

Lue Ifin Vastuullisuusraportti 2021 (englanniksi)

Tutustu vastuullisuusraportin artikkeleihin (suomeksi)