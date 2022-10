Vauhdikas rokkisatu vie Rokin ja Rollin tienpäälle ja festarilavoille

Rokki-Pupulla ja Rolli-Pöllöllä on edessään kaikkien aikojen kesä. Heidän Rokki & Rolli -bändinsä on singahtanut suoraan ensimmäiseltä keikalta lämppäriksi maailmankuulun Kirotut Lokit -rockyhtyeen kiertueelle. Muusikko ja kirja-alan ammattilainen Pete Leppänen on kutonut tuhansien keikkakilometrien kokemukset hauskaksi ja sopivasti jännittäväksi kiertueseikkailuksi Rokki-Pupu & Rolli-Pöllö – Kirotut Lokit (Lasten Keskus). Tarinan on kuvittanut Paula Mela.

Voisiko yksikään rokkarinalku toivoa parempaa kesätyötä: upealla keikkabussilla tienpäällä ja oman musiikin soittamista tuhatpäisille yleisöille. Roudarioppipoika Raisu-Marsu ja blueslegenda Piano-Myyrä lähtevät Rokin ja Rollin huoltojoukoiksi, kun kaverukset kaasuttavat lokkibussin vanavedessä kohti seikkailujen kesää.

Jotain kummaa on kuitenkin meneillään. Samalla kun maisemat vaihtuvat kiertuebussin ikkunan takana Glitterikaupungin loisteesta Takametsän varjoisiin tienvarsiin, eriskummalliset vastoinkäymiset tuntuvat seuraavan Kirottuja lokkeja. Onko megasuositun lokkibändin yllä ihan oikea kirous ja voiko se tarttua?

Pete Leppänen julkaisee myös kirjan maailmaan liittyvää uutta musiikkia, ja Kuuntele pöllöö -sinkku (Rockhopper Music) ilmestyy 14.10.2022. Superpörheetä!

Kirotut Lokit -äänikirjan ilmestyy 25.10.2022.

Rokki-Pupu & Rolli-Pöllö Instagramissa.





Pete Leppänen tarttui kitaraan jo yläasteikäisenä. Kymmenen albumia, satoja keikkoja ja tuhansia kilometrejä myöhemmin mielessä alkoi itää tarina Rokki-nimisestä pupusta, altavastaajasta ja taivaanrannanmaalarista, sekä Rolli-Pöllöstä, pupun huhuilevasta sielunkumppanista. Pete ammensi 30 vuoden kokemuksensa rock’n’rollin alamaailmasta ja loi paperille Pöpelikkölän pienet rokkitähdet. Päivätyönsä hän tekee kirja-alalla.

Paula Mela on järvenpääläinen kuvittaja, joka tunnetaan nostalgisista ja ilmeikkäistä kuvistaan lukuisissa lastenkirjoissa.



Pete Leppänen: Rokki-Pupu & Rolli-Pöllö – Kirotut lokit

Kuvitus Paula Mela

Lasten Keskus 2022

ISBN 978-952-354-679-0

192 s | Kl L 84.2