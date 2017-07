Velkaneuvontaa Tampereen keskustorilla 10.7.

6.7.2017 08:50 | Intrum Justitia Oy

Tampereen keskustorilla saa jälleen kuluttajaneuvontaa viivästyneisiin maksuihin liittyvissä asioissa, kun luotonhallinnan asiantuntijayritys Intrum Justitia pystyttää sinne suositun asiakasneuvontatelttansa.

Intrum Justitia tarjoaa ylivertaista asiakaspalvelua niin toimeksiantajilleen kuin heidän asiakkailleen. Muita asiakaspalvelumuotoja tuetaan Suomen kesässä kiertävällä asiakasneuvontateltalla, jolla on mahdollista keskustella asiantuntijoidemme kanssa kasvotusten.

Asiakasneuvontateltalta kuluttajat saavat ohjeita siitä, mistä voi saada apua maksuvaikeuksien kohdatessa ja miten on paras toimia, jos perintäkirje kolahtaa postiluukusta. Kaikkien osapuolten, niin myyjän, laskunsaajan kuin perintätoimiston yhteinen etu on, että rästiin jääneen maksun hoitaminen alkaa mahdollisimman pikaisesti. Näin maksajan luottotiedot pysyvät puhtaina ja ylimääräiset kulut kurissa.

Intrum Justitian asiakasneuvontateltta päivystää jo kuudettatoista vuotta Suomen kesässä.

- Pyrimme tavoittamaan teltalla mahdollisimman monta asiakasta ja kertomaan, kuinka he voivat sopia joustavasti laskuihin liittyvistä asioista, kertoo Intrum Justitian toimitusjohtaja Tommi Sova.

Teltta on avoinna Tampereen keskustorilla 10.7. ja 7.8. klo 9.00–15.30.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Katja Luotola, puhelin 09 2291 1623, katja.luotola@intrum.com

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden asiantuntija, joka parantaa palveluillaan toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Sen palveluksessa on 4 000 henkilöä 20 maassa, ja sen liikevaihto on 643 miljoonaa euroa. Suomessa Intrum Justitialla on noin 400 työntekijää. www.intrum.fi