Veneala toivoo Naantalin Venemessujen järjestämistä

Artesaaniruoan mestaruutta Raisiossa tavoittelee 66 yritystä 130 tuotteella 6.10.2020 13:19:10 EEST | Tiedote

Raisiossa lokakuun 14. – 16. päivä järjestettävään Artesaaniruoka SM 2020 -kilpailuun on ilmoittautunut 66 yritystä yli 130 tuotteella. – Kilpailu järjestetään nyt viidennen kerran ja tällä kertaa osallistujia on kaikkialta Suomesta, iloitsee Suomen Artesaaniruoka ry:n puheenjohtaja Eija Lamsijärvi. – Kaikki tuotteet ovat käyneet läpi esikarsintaseulan, jossa on tarkastettu, että ne täyttävät artesaaniruoan kriteerit. Niitä ovat mm. se, että tuote on valmistettu paikallisista raaka-aineista ilman keinotekoisia aromeja tai säilöntä- ja väriaineita. Samalla on myös varmisteltu, että tekijän kädenjälki näkyy tuotantoketjussa, Lamsijärvi jatkaa.