VENEET ESILLÄ 2017, NAANTALISSA 1.-3.9.2017

Suomen suurin käytettyjen veneiden myyntinäyttely Naantalissa Naantalin vierasvenesatamassa järjestetään syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Suomen suurin käytettyjen veneiden myyntinäyttely; Veneet Esillä 2017. Näytillä on sekä yksityisten että yritysten käytettyjä veneitä kaikissa kokoluokissa. Veneet Esillä -myyntinäyttely järjestetään nyt kymmenennen kerran Naantalissa.

-Näyttelyalue uudistuu tänä vuonna siten, että veneet sijoitetaan Naantalin Vierasvenesataman päälaituriin, lähelle uutta vierassataman palvelurakennusta. Ilmoittautumisia näyttelyyn on tullut tasaiseen tahtiin ja yllättävän kaukaakin. Tämä johtuu varmasti siitä, että Veneet Esillä näyttelyssä on kauppa käynyt todella hyvin aikaisempina vuosina, kertoo näyttelyn toimitusjohtaja Tuomas Levanto.

Näyttelylaiturin läheisyyteen tulee venealan yrittäjien maaosastoja, joten Veneet Esillä -tapahtuma laajenee nyt ensimmäistä kertaa myös ranta-alueille. Maaosastot sijoittuvat Vierasvenesataman palvelurakennuksen läheisyyteen.

- Syksy on venealalla vilkasta aikaa kun veneiden huollot ja talvitelakointi lähestyy. Tämän vuoksi maa-alueille on ollut kysyntää ja tästä tulee varmasti hieno veneilytapahtuma. Veneen ostaminen puolestaan kesän loppupuolella on monellakin tapaa järkevää, hintataso on silloin maltillinen ja veneen noston yhteydessä voi tarkistaa pohjan ja vetolaitteet huolellisesti, Levanto kertoo.

-Veneet Esillä -näyttelyssä on perinteisesti ollut esillä veneitä kaikista koko- ja hintaluokista. Edullisimmat veneet tulevat tälläkin kertaa olemaan alle 10 tuhannen euron paatteja ja isoimmat veneet reilusti yli 100 tuhannen jahteja. Ja mikä parasta, näyttelyveneillä voi lähteä koeajolle tapahtuman aikana, Levanto toteaa.

Naantalissa järjestetään syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna myös K50 -festarit Kaivohuoneella ja Kirkkopuistossa, joten luvassa on vilkas Naantalin kesän päätösviikonloppu. Veneet Esillä -myyntinäyttelyyn yleisöllä on vapaa sisäänpääsy.

Veneet Esillä 2017 –myyntinäyttely Naantalin vierasvenesatamassa 1.-3.9.2017

Myyntinäyttelyn järjestää Naantalin Venemessut

Lisätiedot: Tuomas Levanto, toimitusjohtaja, 0400 385 522. Ville Vuorio, tiedottaja, 0400 932 235

Internet: www.veneetesilla.fi

sähköposti: info@naantalinvenemessut.fi