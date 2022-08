Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022: YEL-vakuutusten määrä vahvassa kasvussa

Asiakashankinnan näkökulmasta alkuvuosi oli onnistunut ja YEL-vakuutusten määrä jatkoi vahvaa kasvua. Veritaksen asiakasyritysten palkkasumma kasvoi tammi-kesäkuussa 11,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Veritaksen vakuutusmaksutulon odotetaan kasvavan lähes 13 prosenttia vuonna 2022 vakuutuskannan hyvän kasvun ansiosta.

”Panostamme asiakaspalveluun ja uskon, että se on syy, miksi YEL-vakuutusten määrä kasvaa viidettä vuotta peräkkäin. Meillä jokainen asiakas saa oman vakuutusneuvojan ja puheluihin vastataan alle 20 sekunnissa. Yrittäjällä on parempaakin tekemistä kuin kuunnella jonotusmusiikkia puhelimessa”, Veritaksen toimitusjohtaja Carl Haglund sanoo.

Sijoitustuotot pakkasella

Veritaksen sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa -6,7 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat -7,6 prosenttia, osakesijoitukset -12,5 prosenttia, kiinteistöt 2,9 prosenttia ja muut sijoitukset 8,3 prosenttia.

”Likvidillä markkinalla ei ole alkuvuonna ollut pakopaikkoja, kun korot ja luottomarginaalit ovat nousseet ja osakemarkkinat laskeneet. Vaihtoehtoiset ja epälikvidit sijoitukset ovat sen sijaan tarjonneet suojaa ja pärjänneet hyvin”, kertoo Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen.

Vatasen mukaan talouden näkymät näyttävät nyt synkiltä. Energian kallistuminen pitää inflaatiota korkeana ja kaikki merkittävät keskuspankit nostavat ohjauskorkojaan.

”Inflaatio on kiihtynyt ennakoitua enemmän ja kuluttajien luottamus on heikentynyt nopeasti. Osakemarkkinoilla on nähty positiivinen käänne ylöspäin kesäkuun jälkeen, mutta se tuntuu edelleenkin liian hyvältä ollakseen totta. Reaalitalouden taantuma on vielä edessäpäin, kun keskuspankit taltuttavat inflaatiota kiristämällä rahapolitiikkaansa.”

Yrittäjän eläkelakiin ehdotetaan muutoksia

Yrittäjän eläkelain uudistaminen on herättänyt huolta kesän aikana. Hallitus on esittänyt lakiin uudistuksia, joilla halutaan parantaa yrittäjien eläketurvaa ja työuran aikaista sosiaaliturvaa. YEL-työtulon määrittämisen lähtökohdaksi on otettu yksityisen sektorin mediaanipalkat.

”Moni yrittäjä on ollut huolissaan siitä, että työtulo määritettäisiin suoraan alan mediaanipalkan perusteella. Näin ei kuitenkaan ole, vaan yrittäjien yksilölliset tilanteet otetaan jatkossakin huomioon”, Haglund kertoo.

YEL-työtulon määrittelyssä huomioidaan muun muassa työpanoksen määrä, toiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Kuva Veritaksen pääkonttorista: Wellu Hämäläinen