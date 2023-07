Verkkokauppa romahti neljänneksen: ”Kotimainen ostovoima kriisissä” – Yrittäjien Jaskari: ”Verkkomyynti kansainvälisen kaupan tueksi”

Lehdistötiedote 19.07.2023

Verkkokauppa Suomessa on kokenut historiansa kovimman pudotuksen. Myynti verkossa putosi toisella kvartaalilla lähes neljänneksen, kertoo 2000 suomalaisen verkkokaupan todellista myyntiä reaaliajassa seuraava Verkkokauppaindeksi. Romahdus on tyly viesti koko Suomen taloudesta ja ostovoimasta, arvioi indeksiä tuottavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

”Kotimainen ostovoima on jo kriisissä. Ihmiset eivät kuluta, korot ja inflaatio ovat iskeneet sekä kuluttajiin että yrittäjiin. Valtion verotulot romahtavat myös. Verkkokaupasta voi laskea hävinneen jopa 3 miljardia euroa, mikä tarkoittaa valtiolle vähintään miljardin euron verotulojen menetystä. Ja jos ihmiset eivät osta verkosta, eivät he osta muualtakaan”, tiivistää Korkiakoski.

”Romahdusta lykkäsivät suuret verkko-ostokset kuten aurinkopaneelit, generaattorit ja B2B-kauppa. Nyt nekin ovat hyytyneet”, murehtii Korkiakoski. Vilkas on Suomen johtava verkkokauppatoimittaja.

Talouteen vauhtia viennistä verkossa?

Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari katsoo tilannetta koko yrityskentän aitiopaikalta. Myös Team Finlandin johtoryhmässävaikuttava Jaskari yhtyy näkemykseen kriisitilanteesta.

”Tilanne on vakava, Suomen ostovoiman kuihtumiseen pitää vastata. Sekä yritysten että koko Suomen on ajateltava uusilla tavoilla. Digitalisaation myötä vientiä voi ajatella kansainvälisenä kauppana, ilman välttämätöntä tarvetta raskaisiin organisaatioihin. Nyt pitäisi saada verkkomyynti kansainvälistä kauppaa kasvattamaan. Suomi voi viedä muutakin kuin teknologiaa: Datataloudesta ja verkkokaupasta löytyy suuria mahdollisuuksia, lupaavia esimerkkejä löytyy jo”, korostaa Jaskari.

Menestyjiä löytyykin läheltä. Suomen Yrittäjien hallituksessa istuu hienosti onnistunut muotialan yrittäjä Anders Ögård, joka on myös Fashion Finlandin puheenjohtaja. Ögård on luotsannut alusvaatekauppa Meritta Bran upeaan kasvuun nimenomaan verkossa ja kansainvälisesti.

”Liikevaihdostamme 85 prosenttia tulee verkkokaupasta. Panostimme alusta asti vientimarkkinoille juuri verkkokauppamyynnillä. Aika poikkeuksellista on se, että tärkein vientimaamme on Ruotsi, jonka suuret verkkokaupat yleensä myyvät Suomeen eikä toisinpäin. Menestyksemme kovasti kilpailluilla markkinoilla kertoo, että kansainvälinen kauppa verkon kautta todellakin on erittäin hyvä ja myös realistinen vaihtoehto, kun sitä määrätietoisesti lähdetään rakentamaan”, todistaa Ögård.

Vilkkaan toimitusjohtaja Korkiakoski yhtyy täysin Jaskarin ja Ögårdin ajatuksiin.

”Ruotsissa tähdätään alusta alkaen kansainväliseen menestykseen verkkomyynnin kautta, juuri niin kuin Meritta Bra on tehnyt. Verkkokauppa on tehokkain ja joustavin tapa myydä, niin Suomeen kuin koko maailmaankin. Yritysten kannattaisi nyt siis hyödyntää esimerkiksi Business Finlandin tukia kansainvälistymiseen ja muutenkin rakentaa mahdollisuuksia kansainväliseen myyntiin. ’Suomi elää viennistä’, on tuttu slogan. Miksi ihmeessä emme siihen siis nyt satsaisi, kun kotimainen kysyntä sakkaa?”, kysyy Korkiakoski.

