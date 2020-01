Verta luovutettiin viime vuonna lähes 200 000 kertaa

Katso tiedotteesta viikon 4 verenluovutustilaisuudet alueellanne. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi

Punasolujen käyttö sairaaloissa on laskenut tasaisesti 2000-luvulla, ja myös verta on vastaavasti kerätty useimpina vuosina hieman edellisvuotta vähemmän. Viime vuonna kokoverta luovutettiin yhteensä yli 198 000 kertaa.

Verta kerättiin valtakunnallisesti noin 3 % edellisvuotta vähemmän, johtuen verivalmisteiden käytön vähenemisestä sairaaloissa.

- Verivalmisteiden käytön väheneminen kertoo siitä, että hoitomenetelmät sekä leikkaustekniikat kehittyvät edelleen, ja verensiirtoja tehdään ainoastaan tilanteissa, joissa se on aivan välttämätöntä, kertoo verenluovutuksen johtaja Satu Pastila Veripalvelusta.

Potilaiden kannalta on kuitenkin tärkeää, että oman veriryhmän verivalmisteita on aina saatavilla tilanteen niin vaatiessa, vuoden jokaisena päivänä. Veripalvelu viestii tämän vuoksi verenluovuttajille aktiivisesti eri veriryhmien päivittäisestä varastotilanteesta. Veripalvelun etusivulla on ajantasainen pisarabarometri, joka kertoo, minkä veriryhmän verenluovuttajia juuri nyt tarvitaan. Myös sosiaalisessa mediassa Veripalvelu viestii aktiivisesti verentarpeesta.

- Vuonna 2019 verta riitti hyvin potilaille ympäri vuoden, siitä iso kiitos kaikille verenluovuttajille, Pastila kiittää.

Verta luovutti viime vuonna noin 114 000 eri henkilöä. Keskimäärin luovutuksessa käydään siis yhdestä kahteen kertaan vuodessa. Miehet voivat luovuttaa verta kahden kuukauden välein ja naiset kolmen kuukauden välein. Nuorille naisille suositellaan verenluovutusta korkeintaan 1-2 kertaa vuodessa, jotta raudanpuutetta ei pääsisi kehittymään.

Vuonna 2020 verenluovutusten määrän odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla tai laskevan edelleen muutaman prosentin.

- Viime vuonna luovuttaneista uusia oli noin 15 %, mikä on hyvä luku tulevaisuuden kannalta. Verenluovuttajia tarvitaan edelleen joka arkipäivä 800, jotta potilaat saavat tarvitsemansa valmisteet, Pastila muistuttaa.

Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 4 (20.–24.1.):

maanantai 20.1.



klo 11.00-15.00 ROVANIEMI, Kalotinlinna/alakerta, Koskikatu 14

klo 12.30-17.30 PORI, seurakuntasali, Itäpuisto 14

klo 13.00-18.00 TAMMISAARI, seurakuntakoti, Larssonintie 1

klo 14.00-18.00 ITÄKESKUS, Eastonin Hansakäytävä 2. krs, Visbynkuja 1

tiistai 21.1.



klo 12.30-17.30 HARJAVALTA, seurakuntatalo, Kirkkokatu 3

klo 13.00-17.00 YLIVIESKA, seurakuntakoti Maria, Kirkkotie 2

klo 13.30-18.00 SOMERO, seurakuntakeskus, Härkäläntie 1



keskiviikko 22.1.



klo 12.30-17.30 MIKKELI, Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1

​​​​​Huom! Ajanvaraus pakollinen: https://nettiaika.fi/VeripalveluKuopio#/

klo 13.00-18.00 PORVOO, entisen neuvolan tilat, Rauhankatu 14

klo 14.00-18.00 VEIKKOLA, seurakuntakoti, Kisapolku 2

klo 14.30-18.30 PAROLA, Hattulan Kotikirkko, Teollisuustie 6

torstai 23.1.

klo 12.30-17.30 SAVONLINNA/Linnala, Sotilaspojankatu 7

​​​​​Varaa aika: https://nettiaika.fi/VeripalveluKuopio#/

klo 13.00-17.30 KAUSTINEN,Seurakuntakeskus, Siltatie 3

klo 13.00-18.00 LOIMAA, Heimolinna, Väinämöisenkatu 2

klo 14.00-18.00 MYLLYKOSKI, Myllykosken yhteiskoulu, Länsiasemantie 1-3 D, liikuntasalin ovi



perjantai 24.1.

klo 12.00-17.00 HAMINA, Kulmakivi, Mannerheimintie 2

klo 13.00-17.30 NÄRPIÖ, Luthergården, Carlborgsvägen 5

klo 13.00-18.00 KEURUU, Seurakuntakeskus, Kippavuorentie 16

klo 14.00-18.00 KERAVA, seurakuntakeskus, Papintie 2-6

Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Yleisimmin käytetyt lääkkeet kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät lääkkeinä estä verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee olla terve, 18–70-vuotias ja painaa vähintään 50 kiloa. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. 66 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Miehet voivat luovuttaa verta 61 ja naiset 91 vuorokauden välein.

Hemoglobiiniarvo mitataan aina ennen luovutusta ja sen tulee olla miehillä vähintään 135 g/l ja naisilla 125 g/l. Verenluovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Vuosittain arviolta 50 000 potilasta saa Suomessa hoitoa verivalmisteilla. Verivalmisteita tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaiden hoidossa, onnettomuuksien uhreille sekä keskosvauvoille.

Veripalvelutoimistot: Espoo Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, p. 029 300 1040 • Helsinki Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, p. 029 300 1030 • Helsinki Kivihaka, Kivihaantie 7, p. 029 300 1020 • Jyväskylä Kalevankatu 8, p. 029 300 1220 • Kuopio Sektori, Puijonkatu 23, p. 029 300 1170 • Lahti Trio, Kauppakatu 10, p. 029 300 1240 • Oulu Isokatu 32 C, p. 029 300 1110 • Seinäjoki Kauppakatu 26, p. 029 300 1190 • Tampere Rautatienkatu 21 B, p. 029 300 1130 (Huom! Tampereen toimisto suljettu muuton vuoksi 22.–27.1. Uusi veripalvelutoimisto avaa ovensa ti 28.1. klo 11 Koskikeskuksen 0-kerroksessa, Hatanpään valtatie 1) • Turku Yliopistonkatu 29 B, 3. krs. p. 029 300 1140