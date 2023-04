Vesistökunnostajat koolla 31.5.-1.6.2023 Kajaanissa (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta 14.4.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 14.4.2023 antanut 13 päätöstä, joilla on myönnetty 77 tilalle poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta vakavien viljelyvahinkojen torjumiseksi. Poikkeuslupapäätöksissä on myönnetty lupa valkoposkihanhien karkottamiseen vain niitä vahingoittamattomilla menetelmillä valkoposkihanhien kevät- ja syysmuuttokausina. Keväällä kovaäänisten äänipelotteiden kuten kaasutykin tai paukkupatruunoiden käyttö on kielletty.