Vesistönhoitoon avustuksia Kainuussa

Jaa

Kainuun ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia valtionavustuksia viiteen vesienhoitoa edistäviin kunnostushankkeisiin vuonna 2021. Rahoituksen kokonaissumma on yhteensä 52 125 euroa.

Vesistökunnostusten tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa yhteistyötä. ELY-keskukset jakavat vuosittain valtionavustuksia vesistöjen kunnostushankkeisiin. Taustalla on Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien hyvä tila.

Ensisijaisia avustuskohteita ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien toteuttamista. Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu.

Avustukset ovat pääsääntöisesti 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja ne myönnetään kolmeksi vuodeksi, jonka aikana hanke on toteutettava. Kaikkiaan viime vuonna tuli kuusi avustushakua, joista yksi kohde siirtyi kalataloudellisena kunnostushankkeena avustettavaksi Lapin ELY-keskukselle.

Avustusrahoitusta saaneet kohteet ovat:

Puokiojärven kunnostus, Puolanka

Puokiojärvi on hyvää huonommassa ekologisessa tilassa oleva vesistö. Ongelmana on mm. kesäisin runsaat leväkasvustot, jotka haittaavat järven virkistyskäyttöä. Toimenpiteistä on toteutettu jo Puokiojärveen laskevan Lautinjärven settipadon muuttaminen pohjapadoksi.

Kunnostussuunnitelmassa yhtenä toimenpiteenä on Puokiojärven hoitokalastus, jota tehdään kolmen vuoden ajan. Jatketaan vuonna 2019 aloitettua järven hoitokalastusta kunnostussuunnitelman mukaisesti.

SILE-hanke: Jumalisjärvi, Korpijärvi, Ruokojärvi, Pieni Kuivajärvi, Suomussalmi

Kohdejärvet ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevia järviä. Ongelmana on kesäisin runsaat leväkasvustot, jotka haittaavat järven virkistyskäyttöä sekä ylitiheä vähempiarvoisen kalan määrä.

Jatketaan vuonna 2012 laadittua kunnostussuunnitelman toteutusta vuonna 2021.

Kivarijärven kunnostushanke, Puolanka

Kivarinjärven Nurkkalahdessa on Puolangan jätevedenpuhdistamon purkupaikka ja Nurkkalahdessa on huono vedenvaihtuvuus, joka aiheuttaa rehevöitymistä. Syvänteen happikadot ja niiden vuoksi ravinteiden vapautuminen pohjasta ovat haitanneet virkistyskäyttöä Nurkkalahdessa.

Toimenpiteenä on kunnostussuunnitelman täydennys, ruoppaus, vesikasvillisuuden niitto, toiminta-aika 2021–2022.

Särkijärven kunnostus, Kuhmo

Kalmoniemen-Myllylahden, Juurikkalahden ja Kevättilahden alueilla virkistyskäyttömahdollisuuksia parannetaan poistamalla alueilla esiintyvää runsasta kelluslehtikasvillisuutta.

Kasvillisuutta voidaan poistaa niittämällä ja naaraamalla, jolloin saadaan poistettua kasvillisuutta paremmin juurineen. Toimenpiteenä on vesikasvillisuuden poisto, niitto ja ruoppaus.

Perangan reitin kunnostus ja vedenkorkeuden seuranta, Suomussalmi

Perankajärven valuma-alueitten kunnostus ja kunnostussuunnitelmien päivitys. Perangan reitin vedenkorkeutta seurataan.

Lisäksi Kainuun ELY-keskus toimii osarahoittajana OUMO-hankkeessa (Oulujoen moninaiskäytön puitesopimus). Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilta rahoituksen sai yhdeksän erilaista Oulujoen virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää OUMO-hanketta, joista kolme sijaitsee Kainuussa.

ELY-keskukset myönsivät rahoitusta Sotkamon Hirvenniemen veneiden tankkauslaiturille, Sotkamon melontalaitureille ja Kajaanissa Paltaniemen sataman jätehuoneen rakentamiselle.